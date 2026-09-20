Supportersrellen op snelwegparking: familiebus met KV Mechelen-fans beschadigd

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Supportersrellen op snelwegparking: familiebus met KV Mechelen-fans beschadigd
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Een familiebus met supporters van KV Mechelen werd zaterdagavond op een snelwegparking in Geel-West geconfronteerd met een groep Beerschotsupporters. Er ontstond een schermutseling waarbij de bus beschadigd raakte en de achterste nummerplaat werd gestolen.

Confrontatie op parking langs E313

Op zaterdagavond rond 19.15 uur liep het mis op de carpoolparking van de E313 in Geel-West. Enkele bussen met Beerschotsupporters hielden er halt op hun terugweg van een wedstrijd in Hasselt. Op hetzelfde moment stopte een bus met KV Mechelen-fans, die onderweg waren naar Lommel.

Volgens de aangeleverde berichtgeving van Gazet van Antwerpen kwam het tot een confrontatie tussen beide supportersgroepen. De politie bevestigt dat er een incident plaatsvond en dat de bus van KV Mechelen schade opliep.

Bus beschadigd en nummerplaat gestolen

De Mechelse bus vervoerde ongeveer tachtig supporters. Na de confrontatie werden beschadigingen vastgesteld aan een zijruit en een achterruit. Ook de achterste nummerplaat bleek verdwenen.

De supporters konden hun reis voortzetten naar Lommel, waar de schade verder werd bekeken. Een nieuwe nummerplaat werd geregeld zodat de bus na de wedstrijd opnieuw kon vertrekken.

De politie Rivierenland bevestigde dat er een schermutseling plaatsvond, maar gaf aan dat er volgens de eerste vaststellingen gelukkig geen gewonden waren.

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Politie onderzoekt de feiten

De omstandigheden van het incident worden verder onderzocht aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De eerste vaststellingen werden uitgevoerd door de wegpolitie.

De Antwerpse politie liet weten dat nog niet vaststond welke politiedienst het verdere onderzoek zou voeren. Wel wordt ondersteuning geboden bij het identificeren van de betrokken supporters.
Beerschot veroordeelt het incident

De supportersfederatie van Beerschot reageerde op de gebeurtenissen. Voorzitter Frank De Lee benadrukte dat de club de feiten afkeurt, terwijl het politieonderzoek nog loopt.

“Wij veroordelen de feiten”, verklaarde De Lee aan Gazet van Antwerpen. “Er zijn een aantal mensen geïdentificeerd die bij de feiten betrokken zouden zijn. We verlenen onze medewerking aan het onderzoek en vinden dat de betrokkenen gestraft moeten worden.”

Het onderzoek moet nu duidelijk maken wie verantwoordelijk was voor de beschadigingen en de confrontatie op de snelwegparking. De politie bekijkt onder meer de beschikbare camerabeelden en getuigenissen.

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