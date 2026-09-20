Union heeft weer een goudmijn in handen: indrukwekkende prestatie tegen Antwerp

De 21-jarige Massire Sylla lijkt bij Union nu al het antwoord op het vertrek van Christian Burgess. De Senegalees stond tegen Antwerp als een ervaren verdediger te spelen, won 15 van zijn 17 duels en maakte indruk met zijn fysieke présence. Opvallend: hij is pas sinds januari bij de club en werd maandenlang in alle rust klaargestoomd voor dit moment.

Negen maanden geduld betalen zich uit

Sylla kwam pas in januari naar Union en speelde aanvankelijk vooral op de achtergrond. Terwijl Burgess jarenlang een vaste waarde was in het hart van de defensie, kreeg de jonge Senegalees de tijd om zich aan te passen aan de club, het systeem en het niveau.

David Hubert was er naar eigen zeggen nooit echt ongerust over dat Sylla zijn kans zou grijpen. "Die jongen is hier sinds januari. Wij werken al negen maanden met hem en zien dus heel goed hoe hij zich ontwikkelt", vertelde de Union-coach.

Volgens Hubert liet Sylla zich tijdens die periode vooral op training zien. "Hij heeft enorm veel potentieel en heeft alles heel snel opgepikt. Ik ben altijd heel rustig gebleven. Zijn intensiteit op training is geweldig en hij gaat er voor de volle honderd procent voor."

Dat proces kwam tegen Antwerp nadrukkelijk tot uiting. Sylla speelde alsof hij al veel langer een vaste waarde is en schuwde geen enkel duel. Met zijn lengte van 1m96 heeft Union bovendien een profiel in huis dat moeilijk te vervangen is.

Nog lang niet aan zijn plafond

Ook naast het veld moet Sylla nog groeien. Hubert ziet duidelijke verschillen met zijn voorganger Burgess. "Hij is minder spraakzaam dan Burgess. Daar moet hij nog in groeien. Ook zijn Engels kan nog beter."



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Maar dat zijn volgens Hubert details in vergelijking met wat Sylla op het veld laat zien. "Hij is normaal gezien nog niet aan de top van zijn kunnen."

Sylla zelf blijft opvallend nuchter onder de aandacht. Hij benadrukte na de overwinning dat de kracht van Union vooral in het collectief zit. "Het is als een familie. Iedereen praat met elkaar en helpt elkaar. Dat is waarom de defensie zo goed staat."

Ook over zijn persoonlijke prestatie wilde hij niet te veel uitweiden. Tegen Antwerp stond hij tegenover de ervaren Frey, maar Sylla liet zich niet intimideren. "Ik speel mijn spel. Ik probeer te blijven zoals ik ben. Ik speel alle wedstrijden op dezelfde manier."

Union lijkt daarmee opnieuw een verdediger te hebben gevonden die straks voor een heel groot bedrag kan vertrekken als hij zich zo blijft ontwikkelen.