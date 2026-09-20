Vítor Bruno gunt Anderlecht-spelers flinke beloning na loodzware periode

Vítor Bruno heeft zijn Anderlecht-spelers na de overtuigende zege tegen Zulte Waregem een flinke adempauze gegund. De niet-internationals krijgen ruim een week vrijaf. De Portugese coach vraagt doorgaans het maximale van zijn spelers, maar vindt dat daar nu ook een beloning tegenover mag staan.

"Ze mogen van mij op vakantie gaan waar ze willen", maakte Bruno duidelijk. De trainer heeft slechts één voorwaarde: iedereen moet op het afgesproken moment opnieuw op Neerpede staan. "Waar ze naartoe gaan, maakt me niet uit. Ik verwacht alleen dat ze op tijd terug zijn."

Zware maanden achter de rug

Die vrijheid komt niet zomaar uit de lucht vallen. Anderlecht werkte sinds eind juni een bijzonder intensieve periode af. Bruno rekende voor dat zijn spelers in drie maanden tijd ongeveer tachtig trainingssessies afwerkten, naast een zwaar wedstrijdprogramma.

Sinds de start van de Europese campagne volgden de wedstrijden elkaar helemaal in sneltempo op. In 52 dagen werkte Anderlecht liefst veertien duels af. De spelers kregen in die periode amper ruimte om volledig te recupereren.

Bruno beseft dan ook dat mentale en fysieke rust noodzakelijk is. Tegelijk blijft hij zelf aan het werk. "Ik ga niet terug naar Portugal. Ik blijf hier om te werken", liet hij weten. De interlandbreak wordt voor hem een moment om de eerste maanden grondig te evalueren.

Nieuwe voorbereiding na de break

Voor een aantal spelers komt de onderbreking bovendien op een belangrijk moment. Vooral de nieuwkomers die pas later aansloten, kunnen volgens Bruno veel hebben aan de extra tijd om de speelwijze beter onder de knie te krijgen.



Lees ook... Anderlecht maakt zich zorgen over Bentayeb: domper voor uitblinker›

"Voor jongens zoals Tawfik Bentayeb en Thelo Aasgaard zouden deze drie weken heel nuttig kunnen zijn om de details beter te begrijpen", stelde hij. Volgens de coach kan de periode zelfs als een soort nieuwe voorbereiding worden beschouwd.

Anderlecht zal door de interlandverplichtingen echter een groot deel van zijn kern missen. "Dat is nu eenmaal het lot van een grote club", aldus Bruno. Zodra iedereen terug is, wil hij de intensiteit opnieuw opvoeren en verder werken aan de principes van zijn ploeg.

De timing is alvast duidelijk: na de break wacht Anderlecht een bijzonder zwaar programma met vier opeenvolgende uitwedstrijden, waaronder Europese duels tegen Dinamo Zagreb en Jagiellonia Bialystok.