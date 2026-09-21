🎥 Ali Maamar pakt uit met actie van het weekend en trekt vol vertrouwen naar Marokko

Ali Maamar maakt dit seizoen enorme indruk. Tegen Zulte Waregem leverde hij opnieuw een sterke prestatie af en pakte hij uit met hét technische hoogstandje van het weekend, vlak voor hij zich bij de Marokkaanse nationale ploeg meldde.

Hoe hard je ook zoekt, het is moeilijk om veel spelers te vinden die deze zomer bij Anderlecht zo’n grote stap vooruit hebben gezet als Ali Maamar. Vorig seizoen overtuigde hij niet altijd, maar door de blessures van Sardella en Camara begon hij aan het seizoen als een soort noodgedwongen basisspeler. Intussen lijkt het moeilijk voor te stellen dat die twee hem zomaar weer naar de bank kunnen verdringen.

Tegen Zulte Waregem bleef Maamar in de laatste meters vrij discreet, maar toch pakte hij uit met een knap technisch hoogstandje. Met een hakje speelde hij de bal door de benen van een tegenstander. Zo’n actie probeer je meestal alleen wanneer je met veel vertrouwen speelt.

Anderlecht wrijft zich in de handen

Na het WK U23, dat Ali Maamar met Marokko won, leefde bij Anderlecht nog het idee dat de club misschien kon profiteren van zijn sterke toernooi om hem voor een mooi bedrag te verkopen. Op dat moment was hij nog maar sporadisch basisspeler en leek het lang niet zeker dat hij het niveau zou halen dat hij dit seizoen laat zien.

Maamar bleef uiteindelijk bij Anderlecht, en daar is intussen niemand rouwig om. Sindsdien groeide hij niet alleen uit tot volwaardig international bij de Marokkaanse A-ploeg, maar zette hij ook sportief een veel grotere stap dan verwacht. Mogelijk hangt het ene zelfs samen met het andere, want Mo Ouahbi staat bekend om zijn vermogen om jonge spelers verder te ontwikkelen.





Maamar zou daardoor na deze lange interlandbreak zelfs nog sterker kunnen terugkeren van zijn avontuur bij Marokko, terwijl ook zijn marktwaarde verder kan stijgen. Op korte termijn is dat uitstekend nieuws voor Vitor Bruno. Op middellange termijn kan Anderlecht daar financieel alleen maar beter van worden.