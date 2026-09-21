Alexander Blessin (ex-Union en Oostende) heeft nieuwe uitdaging beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Alexander Blessin (ex-Union en Oostende) heeft nieuwe uitdaging beet
Foto: © photonews
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Alexander Blessin lijkt niet lang zonder club te blijven. De voormalige trainer van Union SG en Oostende staat dicht bij een terugkeer naar de Bundesliga, waar een traditieclub na een dramatische seizoensstart dringend op zoek is naar een nieuwe sportieve impuls.

Tussen Karel Geraerts en Sébastien Pocognoli was Alexander Blessin een van de trainers die slechts één seizoen aan het roer stond bij Union Saint-Gilloise. De Duitser voelde zich helemaal thuis in het Dudenpark, maar koos er uiteindelijk voor om zijn carrière in Duitsland voort te zetten om dichter bij zijn vrouw te kunnen zijn.

Zij kreeg kort na de terugkeer van Blessin naar België te maken met een infarct van het ruggenmerg, een vorm van beroerte. De voormalige trainer van Oostende dacht er zelfs aan om ontslag te nemen, maar bleef uiteindelijk tot het einde van het seizoen. Daarna koos hij bewust voor een nieuwe uitdaging dichter bij zijn gezin.

Twee intense seizoenen in de Bundesliga

Blessin belandde zo bij Sankt Pauli, een historische club die net was teruggekeerd naar de Bundesliga. In zijn eerste seizoen werd het behoud verzekerd, al verliep dat allesbehalve eenvoudig. Een jaar later liep het minder goed af. Ondanks verzorgd voetbal en een kwartfinale in de Duitse beker degradeerde Sankt Pauli uit de Bundesliga.

De clubleiding bleef Blessin tot het einde steunen, maar de Duitser besloot om niet mee af te zakken naar de tweede klasse. Sindsdien zat hij zonder club, al lijkt daar binnenkort verandering in te komen.

Op weg naar Borussia Mönchengladbach

Volgens Bild is Blessin vergevorderd in de onderhandelingen met Borussia Mönchengladbach. Die club nam een week geleden afscheid van trainer Eugen Polanski. Er zou intussen al een akkoord zijn bereikt. Blessin zou zelfs al ter plaatse zijn om een contract voor drie seizoenen te ondertekenen.

Zijn eerste training zou zelfs al voor morgen om 9 uur gepland staan. Werk genoeg, want Borussia Mönchengladbach is dramatisch aan het seizoen begonnen. De club verloor zijn eerste vier competitiewedstrijden en slikte daarin liefst zestien doelpunten.

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Bor. Mönchengladbach
Union SG
Alexander Blessin

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