Mark Van Bommel krijgt onverwachte puzzel bij zijn eerste selectie

Jérémy Doku ontbreekt bij de eerste selectie van Mark van Bommel, hoewel hij opnieuw minuten maakte voor Manchester City. Daardoor schuiven andere flankspelers nadrukkelijk naar voren bij de Rode Duivels, met Mika Godts en Diego Moreira als interessante opties.

De vraag was of Mark van Bommel bij zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels beroep zou doen op Jérémy Doku. Een aantal opgeroepen spelers is nog erg onzeker, zoals Hans Vanaken en Leandro Trossard, maar de Nederlander nam hen toch op in zijn kern. Door de lange interlandperiode is er namelijk ruimte om sommige spelers tijdens de eerste wedstrijden nog rust te gunnen.

Doku is intussen opnieuw beschikbaar bij Manchester City na enkele weken blessureleed. Tegen Sunderland mocht hij een kwartier voor tijd invallen en in principe had hij maandag dus kunnen aansluiten bij de Rode Duivels in Tubeke. Van Bommel besliste echter, vermoedelijk in samenspraak met de medische staf van City, om hem extra rust te geven.

Doku krijgt geen kans om zich te herpakken bij de supporters

De timing van zijn afwezigheid zal Doku wellicht frustreren. Zijn WK 2026 verliep ronduit teleurstellend en zijn populariteit bij een deel van de Belgische supporters kreeg toen een stevige knauw.

Niet alleen zijn prestaties lagen onder vuur. Vooral zijn korte trip naar Londen tijdens het toernooi om de geboorte van zijn zoon bij te wonen, en de eerder ongelukkige communicatie van de voetbalbond daarover, zorgden voor onbegrip en zelfs boosheid bij een deel van het publiek.

Doku werd vooraf nog gezien als een mogelijke X-factor van de Rode Duivels, maar krijgt nu dus niet meteen de kans om zich opnieuw in de harten van de supporters te spelen. Hij mist een belangrijk deel van de Nations League-wedstrijden. Voor Van Bommel is er wel één voordeel: op de linkerflank beschikt hij over verschillende alternatieven.





Godts of Moreira als vervanger?

Leandro Trossard is één van die opties. Zijn situatie was op het WK bijna het tegenovergestelde van die van Doku. Hoewel hij vooraf niet bij iedereen onomstreden was, speelde hij een uitstekend toernooi en maakte hij aanspraak op een basisplaats. De nieuwe speler van Besiktas is echter niet helemaal fit en is bovendien polyvalent. Van Bommel zou hem ook aan de rechterkant kunnen gebruiken, waar de spoeling dunner is.

Mika Godts lijkt misschien wel de meest logische kandidaat om Doku te vervangen. Hij ontbrak op het WK, een beslissing die achteraf één van de meest opvallende keuzes uit het tijdperk van Rudi Garcia bleef. Sinds zijn transfer naar PSG zette Godts een volgende stap. Hij is er nog geen basisspeler, maar liet al goede dingen zien, onder meer met een sterke invalbeurt in Le Classique.

Een andere mogelijkheid is Diego Moreira. Die keuze zou minder verrassend zijn dan enkele maanden geleden, gezien zijn huidige vorm. Moreira brak bij het grote publiek door met een sterke invalbeurt tegen Senegal en versierde nadien een prestigieuze transfer. Hij begon bovendien uitstekend aan het nieuwe seizoen met drie doelpunten in zijn laatste twee wedstrijden. Als Van Bommel voor de speler in de beste vorm kiest, lijkt Moreira dus zeker in aanmerking te komen.

De Cuyper is geen optie op de flank

Eén naam valt alvast af als kandidaat voor de positie van linksbuiten: Maxim De Cuyper. Van Bommel ziet hem duidelijk als verdediger. “Neen, voor mij is hij geen linksbuiten. Ik zie hem als een back”, verduidelijkte de bondscoach kort.

Dat De Cuyper bij Brighton & Hove Albion geregeld hoger op het veld wordt uitgespeeld, verandert daar voor Van Bommel niets aan. Gezien het beperkte aantal opties op linksachter is dat ook niet onlogisch.