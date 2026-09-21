Antwerp-spelers leggen vinger op de wonde na uitbarsting trainer Compper

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Bosuil
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Antwerp-spelers leggen vinger op de wonde na uitbarsting trainer Compper
Foto: © photonews
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De frustratie bij Marvin Compper was zondagavond voelbaar tot in de mixed zone van de Bosuil. De Antwerp-coach had na de 0-2-nederlaag tegen Union zijn spelers duidelijk iets te vertellen. Meermaals klonk het vanuit de kleedkamer: "Bring it for 90 minutes." Maxime Busi begreep perfect waar zijn trainer naartoe wilde.

"Marvin is gefrustreerd, en dat is logisch", vertelde Busi na de wedstrijd. "Er zijn zaken waar we tijdens de week aan werken en toch maken we in de wedstrijd opnieuw dezelfde fouten." Volgens de verdediger ligt het probleem bij Antwerp dan ook niet zozeer bij het ontbreken van kwaliteit, maar bij het vermogen om die gedurende een volledige wedstrijd op het veld te brengen.

Union toonde op de Bosuil hoe dat moet. De Brusselaars waren efficiënter, bleven ondanks de moeilijke omstandigheden rustig en straften de fouten van Antwerp af. De thuisploeg kreeg bovendien te maken met de uitsluiting van Bahmed Deuff, waar Compper na afloop bijzonder kritisch over was.

"Je moet het negentig minuten brengen"

Voor Busi begint de oplossing bij mentaliteit. "Als je hogerop wil, moet je negentig minuten lang je spel op de mat leggen", stelde hij. "Het gaat in de eerste plaats om de mentaliteit. Daarna volgt het fysieke."

Antwerp kon tegen Union geregeld mee in de wedstrijd, maar kende ook momenten waarop de intensiteit wegviel. Net daar maakte Union het verschil. De bezoekers hoefden niet voortdurend dominant te zijn om de wedstrijd naar hun hand te zetten. Ze bleven georganiseerd, wachtten hun momenten af en maakten gebruik van de ruimte die Antwerp weggaf.

Volgens Busi zit het verschil soms in een fractie van een seconde. "Op bepaalde momenten moet je de knop naar boven zetten en niet naar beneden. Dat kleine detail zal ervoor zorgen dat we punten beginnen te pakken."

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Het is een opvallend eerlijke analyse van een Antwerp-speler die beseft dat de Great Old momenteel vooral op zoek is naar stabiliteit. De ploeg heeft volgens Busi wel degelijk de kwaliteiten, maar moet leren om de juiste ingesteldheid veel langer vast te houden.

"We mogen fouten maken, maar die knop moet om"

Antwerp kan bovendien niet blijven terugvallen op het excuus dat het om een jonge groep gaat. Busi beseft dat spelers fouten mogen maken, maar vindt dat daar uiteindelijk wel een grens aan zit. "Op een bepaald moment moet je toch die knop omdraaien", klonk het.

Dat is ook precies de boodschap die Compper na de wedstrijd wilde meegeven. De Duitser had tijdens en na de wedstrijd voortdurend geprobeerd zijn spelers scherp te houden en bleef hameren op het belang van negentig minuten intensiteit. Zijn frustratie kwam voort uit het feit dat bepaalde zaken volgens hem al uitgebreid behandeld waren op training.

De interlandbreak komt voor Antwerp dan ook op een goed moment. De ploeg krijgt tijd om de fouten te analyseren en opnieuw aan de basis te werken. Busi beseft dat het vooral belangrijk wordt om daar niet met overdreven vertrouwen, maar met de nodige nederigheid uit te komen.

"De komende weken moeten we nederig blijven, hard werken, onze fouten analyseren en proberen een stap vooruit te zetten", aldus Busi.

Ook Compper ziet de break als een kans om meer dan alleen woorden te veranderen. "Na de interlandperiode moeten we een ander gezicht tonen en er niet alleen over praten", was zijn duidelijke boodschap.

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