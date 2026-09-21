Beerschot reageert op incident met bus KV Mechelen: club dreigt met harde maatregelen

Beerschot heeft gereageerd op het incident waarbij een supportersbus van KV Mechelen zaterdagavond betrokken raakte bij een confrontatie op een parking langs de E313 in Geel-West. De club bevestigt dat ze op de hoogte is gebracht van de feiten en benadrukt dat ze elke vorm van geweld veroordeelt. Tegelijk wacht Beerschot het lopende onderzoek af alvorens eventuele sancties te nemen.

De bus met ongeveer tachtig supporters van KV Mechelen was zaterdagavond onderweg naar Lommel toen het op de parking in Geel-West tot een confrontatie kwam met een groep supporters die terugkeerde van Sporting Hasselt-Beerschot. Daarbij liep de Mechelse bus schade op. Onder meer een zijruit en achterruit werden beschadigd en ook de achterste nummerplaat werd gestolen.

Volgens de eerste vaststellingen van de politie vielen er gelukkig geen gewonden. De omstandigheden van het incident worden verder onderzocht.

Beerschot veroordeelt geweld

De club uit het Kiel wil zich voorlopig niet uitspreken over de precieze betrokkenheid van individuele supporters. "De club neemt deze meldingen ernstig en veroordeelt iedere vorm van geweld", klinkt het in een officiële reactie.

Beerschot benadrukt dat voetbal volgens de club in een veilige omgeving moet kunnen worden beleefd, zowel binnen als buiten het stadion. "Dergelijke incidenten hebben dan ook geen plaats binnen onze club en onze supportersgemeenschap."

De club zegt volledig mee te werken aan het onderzoek en staat naar eigen zeggen in nauw contact met de bevoegde instanties. Eerst wil Beerschot een duidelijk beeld krijgen van wat er precies is gebeurd en wie bij de feiten betrokken was.





Dat is belangrijk omdat de club voorlopig enkel spreekt over supporters die "betrokken zouden zijn geweest" bij de aanval. Beerschot wil de resultaten van het onderzoek afwachten vooraleer conclusies te trekken.

"Streng optreden" als supporters schuldig blijken

Beerschot sluit wel al uit dat er niets zal gebeuren wanneer uit het onderzoek blijkt dat eigen supporters strafbare feiten hebben gepleegd.

"Op basis van de vaststellingen uit het onderzoek zal Beerschot vervolgens bekijken welke concrete en gepaste maatregelen nodig zijn", laat de club weten. "Indien blijkt dat supporters van de club zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, zal de club niet nalaten om daar streng tegen op te treden."

De politie onderzoekt de feiten onder meer aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De eerste vaststellingen gebeurden door de wegpolitie, terwijl ook wordt bekeken welke politiedienst het verdere onderzoek zal opnemen.

Beerschot roept intussen zijn supporters op om zich verantwoordelijk te gedragen en de waarden van de club te respecteren. Daarmee neemt de club duidelijk afstand van het geweld, terwijl het onderzoek nog moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld.