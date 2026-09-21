Beveren-doelman krijgt rood: speler en coach komen met opvallend verschillende reactie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Beveren-doelman krijgt rood: speler en coach komen met opvallend verschillende reactie
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

SK Beveren is zondag tegen zijn zoveelste uitnederlaag van het seizoen aangelopen. Op het veld van KV Kortrijk werd met 1-0 verloren, nadat de bezoekers al na een halfuur met tien man kwamen te staan. Doelman Johannes Schenk kreeg rood nadat hij de doorgebroken Ogbuehi neerhaalde.

Beveren-verdediger Bruno Godeau kon zich na afloop niet vinden in die beslissing. Volgens hem was de rode kaart te streng. “Akkoord, hij raakt de bal niet, maar hij is ver van doel, er is nog een verdediger in de buurt en hij staat helemaal aan de zijkant. De aanvaller van Kortrijk ging echt niet scoren”, vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Godeau en Bakens zien het anders

Godeau vindt dus dat Schenk niet van het veld gestuurd had moeten worden. “We moeten het accepteren, ook al was het niet de juiste beslissing”, klonk het.

Coach Tim Bakens keek anders naar de fase. Hij had tijdens de wedstrijd wel het gevoel dat rood verdedigbaar was. Tegelijk nam hij zijn doelman niets kwalijk. “We vragen aan Johannes om actief achter de laatste lijn te keepen. Die fouten horen erbij.”

Bakens merkte wel op dat Schenk volgens hem even twijfelde in zijn beslissing om uit te komen. “Ik had het idee dat hij even inhield. Als hij meteen had doorgelopen, was hij ruim op tijd geweest.”

Schenk zwaar ontgoocheld

De rode kaart kwam hard aan bij de doelman. “Johannes was natuurlijk heel teleurgesteld. Hij was stil, een beetje down. Dat is normaal”, aldus Bakens. De coach wil vooral dat Schenk het incident snel achter zich laat. “Nu is het aan hem om op te staan, na een kleine tegenslag.”

Voor SK Beveren betekende de nederlaag opnieuw een verschil tussen thuis en uit. De ploeg staat na zeven speeldagen negende met negen punten, en al die punten werden in eigen huis verzameld. KV Kortrijk kon dan weer eindelijk vieren. De 1-0-zege betekende de eerste overwinning van het seizoen voor de Kerels.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
SK Beveren
Johannes Schenk

Meer nieuws

Nieuwe coach van KV Kortrijk is gekend

Nieuwe coach van KV Kortrijk is gekend

14:30
1
Alexander Blessin (ex-Union en Oostende) heeft nieuwe uitdaging beet

Alexander Blessin (ex-Union en Oostende) heeft nieuwe uitdaging beet

16:30
Wat loopt er mis bij KRC Genk? Peter Vandenbempt is scherp

Wat loopt er mis bij KRC Genk? Peter Vandenbempt is scherp

15:00
OFFICIEEL: Anderlecht zet coach aan de deur na één punt uit zes wedstrijden

OFFICIEEL: Anderlecht zet coach aan de deur na één punt uit zes wedstrijden

15:18
3
KV Mechelen hakt knoop door over coach Vanderbiest

KV Mechelen hakt knoop door over coach Vanderbiest

14:00
3
Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule

Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule

14:00
2
Rode Duivel schittert bij AC Milan en is er topschutter... zonder basisplaats

Rode Duivel schittert bij AC Milan en is er topschutter... zonder basisplaats

14:30
Anderlecht komt met belangrijke update nadat speler naar ziekenhuis wordt afgevoerd

Anderlecht komt met belangrijke update nadat speler naar ziekenhuis wordt afgevoerd

13:30
Coach Lee Johnson stuit op lastig probleem: "Moeilijkste periode bij Lommel voor mij, zonder twijfel"

Coach Lee Johnson stuit op lastig probleem: "Moeilijkste periode bij Lommel voor mij, zonder twijfel"

12:30
Club Brugge krijgt bijzonder slecht nieuws: sterkhouder komt dit jaar niet meer in actie

Club Brugge krijgt bijzonder slecht nieuws: sterkhouder komt dit jaar niet meer in actie

12:50
1
Antwerp-spelers leggen vinger op de wonde na uitbarsting trainer Compper

Antwerp-spelers leggen vinger op de wonde na uitbarsting trainer Compper

12:00
10
Union, dat is de topfavoriet voor de titel... Toch? Hubert niet tevreden: "Het had altijd 0-4 moeten zijn"

Union, dat is de topfavoriet voor de titel... Toch? Hubert niet tevreden: "Het had altijd 0-4 moeten zijn"

11:30
11
Lepoint zet sollicitatie kracht bij: KV Kortrijk pakt eerste punten tegen tien Wase Leeuwen

Lepoint zet sollicitatie kracht bij: KV Kortrijk pakt eerste punten tegen tien Wase Leeuwen

21:11
Totaal verkeerde mentaliteit bij Genk? "Ach, we zien het wel"

Totaal verkeerde mentaliteit bij Genk? "Ach, we zien het wel"

11:00
2
Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper

Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper

10:30
19
Tijd voor een basisplaats bij de Rode Duivels? Seys is zéér duidelijk over concurrentiestrijd met De Cuyper Reactie

Tijd voor een basisplaats bij de Rode Duivels? Seys is zéér duidelijk over concurrentiestrijd met De Cuyper

10:15
10
Michel-Ange Balikwisha doet bekentenis na zege tegen ex-club Standard Interview

Michel-Ange Balikwisha doet bekentenis na zege tegen ex-club Standard

10:00
Torenhoge ambities bij Carlos Forbs, die opvallende band met Club-speler uit de doeken doet Reactie

Torenhoge ambities bij Carlos Forbs, die opvallende band met Club-speler uit de doeken doet

09:30
3
🎥 José Mourinho gaat na verlies helemaal over de rooie, Simeone zet hem op zijn plaats

🎥 José Mourinho gaat na verlies helemaal over de rooie, Simeone zet hem op zijn plaats

09:39
9
Verrassing: ex-Antwerp-speler (en lid van kampioenenploeg) is ineens Frans international onder Zinedine Zidane

Verrassing: ex-Antwerp-speler (en lid van kampioenenploeg) is ineens Frans international onder Zinedine Zidane

09:15
2
Beerschot reageert op incident met bus KV Mechelen: club dreigt met harde maatregelen

Beerschot reageert op incident met bus KV Mechelen: club dreigt met harde maatregelen

07:50
13
Rode Duivels halen belangrijke kracht weg bij Club Brugge

Rode Duivels halen belangrijke kracht weg bij Club Brugge

07:40
1
Nieuw stadion voor RSC Anderlecht? Voorzitter Michael Verschueren spreekt klare taal

Nieuw stadion voor RSC Anderlecht? Voorzitter Michael Verschueren spreekt klare taal

07:00
4
Antwerp-coach Compper moet bezinnen: dit is het probleem bij Antwerp Analyse

Antwerp-coach Compper moet bezinnen: dit is het probleem bij Antwerp

06:30
1
Wittebroodsweken Stijnen-Nainggolan voorbij: om disciplinaire redenen uit kern

Wittebroodsweken Stijnen-Nainggolan voorbij: om disciplinaire redenen uit kern

07:20
7
Club Brugge is nog niet klaar volgens Leko, die duidelijke boodschap heeft voor Van Bommel en de Rode Duivels Reactie

Club Brugge is nog niet klaar volgens Leko, die duidelijke boodschap heeft voor Van Bommel en de Rode Duivels

23:50
3-0 op het scorebord, maar Genk-trainer Thorup ziet iets helemaal anders: "2 voor ons tegenover 1,8 voor hen" Reactie

3-0 op het scorebord, maar Genk-trainer Thorup ziet iets helemaal anders: "2 voor ons tegenover 1,8 voor hen"

21:50
15
‘Oude bekende Ryotaro Ito dan toch op weg naar de Jupiler Pro League?’

‘Oude bekende Ryotaro Ito dan toch op weg naar de Jupiler Pro League?’

22:30
1
Dit was het plan achter de opvallende transferaanpak van KRC Genk

Dit was het plan achter de opvallende transferaanpak van KRC Genk

21:40
1
Twee verdedigers die scoren is geen toeval: Brandon Mechele legt extra wapen van Club Brugge uit Reactie

Twee verdedigers die scoren is geen toeval: Brandon Mechele legt extra wapen van Club Brugge uit

21:07
2
Een 8-0-overwinning, maar opnieuw geen fijne avond voor Lukaku

Een 8-0-overwinning, maar opnieuw geen fijne avond voor Lukaku

22:00
4
Club Brugge walst over zwak Genk heen en gaat met een uitstekend gevoel de interlandbreak in

Club Brugge walst over zwak Genk heen en gaat met een uitstekend gevoel de interlandbreak in

20:23
Crisis? Dender klopt Patro Eisden en duwt Limburgers dieper in de problemen

Crisis? Dender klopt Patro Eisden en duwt Limburgers dieper in de problemen

21:20
1
STVV-supporters fluiten eigen ploeg uit: dit zegt coach De Meyer

STVV-supporters fluiten eigen ploeg uit: dit zegt coach De Meyer

19:45
Dante Vanzeir spreekt klare taal over zijn vervanging in de 58ste minuut

Dante Vanzeir spreekt klare taal over zijn vervanging in de 58ste minuut

20:00
2
Union 'genoot' van vijandige sfeer op de Bosuil: "Je weet dat het hier kan gebeuren" Reactie

Union 'genoot' van vijandige sfeer op de Bosuil: "Je weet dat het hier kan gebeuren"

19:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper JaKu JaKu over Union, dat is de topfavoriet voor de titel... Toch? Hubert niet tevreden: "Het had altijd 0-4 moeten zijn" Bernescot13 Bernescot13 over Wittebroodsweken Stijnen-Nainggolan voorbij: om disciplinaire redenen uit kern Vital Verheyen Vital Verheyen over OFFICIEEL: Anderlecht zet coach aan de deur na één punt uit zes wedstrijden seaside seaside over Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik TatstOn TatstOn over Beveren-doelman krijgt rood: speler en coach komen met opvallend verschillende reactie The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Tijd voor een basisplaats bij de Rode Duivels? Seys is zéér duidelijk over concurrentiestrijd met De Cuyper André Coenen André Coenen over Beerschot reageert op incident met bus KV Mechelen: club dreigt met harde maatregelen André Coenen André Coenen over Club Brugge - KRC Genk: 3-0 Demogorgon Demogorgon over Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved