Beveren-doelman krijgt rood: speler en coach komen met opvallend verschillende reactie

SK Beveren is zondag tegen zijn zoveelste uitnederlaag van het seizoen aangelopen. Op het veld van KV Kortrijk werd met 1-0 verloren, nadat de bezoekers al na een halfuur met tien man kwamen te staan. Doelman Johannes Schenk kreeg rood nadat hij de doorgebroken Ogbuehi neerhaalde.

Beveren-verdediger Bruno Godeau kon zich na afloop niet vinden in die beslissing. Volgens hem was de rode kaart te streng. “Akkoord, hij raakt de bal niet, maar hij is ver van doel, er is nog een verdediger in de buurt en hij staat helemaal aan de zijkant. De aanvaller van Kortrijk ging echt niet scoren”, vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Godeau en Bakens zien het anders

Godeau vindt dus dat Schenk niet van het veld gestuurd had moeten worden. “We moeten het accepteren, ook al was het niet de juiste beslissing”, klonk het.

Coach Tim Bakens keek anders naar de fase. Hij had tijdens de wedstrijd wel het gevoel dat rood verdedigbaar was. Tegelijk nam hij zijn doelman niets kwalijk. “We vragen aan Johannes om actief achter de laatste lijn te keepen. Die fouten horen erbij.”

Bakens merkte wel op dat Schenk volgens hem even twijfelde in zijn beslissing om uit te komen. “Ik had het idee dat hij even inhield. Als hij meteen had doorgelopen, was hij ruim op tijd geweest.”

Schenk zwaar ontgoocheld

De rode kaart kwam hard aan bij de doelman. “Johannes was natuurlijk heel teleurgesteld. Hij was stil, een beetje down. Dat is normaal”, aldus Bakens. De coach wil vooral dat Schenk het incident snel achter zich laat. “Nu is het aan hem om op te staan, na een kleine tegenslag.”





Voor SK Beveren betekende de nederlaag opnieuw een verschil tussen thuis en uit. De ploeg staat na zeven speeldagen negende met negen punten, en al die punten werden in eigen huis verzameld. KV Kortrijk kon dan weer eindelijk vieren. De 1-0-zege betekende de eerste overwinning van het seizoen voor de Kerels.