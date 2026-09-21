Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag
Foto: © photonews
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De voorbije speeldag leverde opnieuw heel wat uitblinkers op in de Jupiler Pro League. Union en Club Brugge zijn sterk vertegenwoordigd, maar ook Anderlecht, Westerlo, Charleroi, OH Leuven en Lommel leveren spelers af in het elftal van de week.

Doelman

Een gelijkspel thuis tegen een KV Mechelen dat het bijzonder moeilijk heeft, is wellicht onvoldoende voor Lommel. Maar zonder de jonge Matthias Pieklak hadden de Limburgers waarschijnlijk verloren en waren de drie punten meegegaan naar Mechelen. Pieklak krijgt daarom de voorkeur op Matthieu Epolo, die degelijk keepte maar de nederlaag van Standard niet kon voorkomen.

Verdedigers

Centraal achterin kiezen we voor een duo dat wellicht vaker in deze rubriek zal opduiken. Christian Burgess was opnieuw oppermachtig bij KAA Gent en pikte ook een doelpunt mee. De Buffalo’s lijken hun aanpak bij stilstaande fases bovendien steeds meer af te stemmen op hun nieuwe leider achterin.

Naast hem staat uitgerekend zijn opvolger bij Union: Massiré Sylla. De Senegalees blijft zich razendsnel ontwikkelen bij Union SG. Hij kostte amper 800.000 euro, maar zou de Brusselaars binnen enkele jaren zomaar een veelvoud kunnen opleveren bij een transfer.

Op rechts staat zijn ploegmaat Louis Patris. Hij speelde in het systeem van Union wel iets hoger, maar bewijst opnieuw dat hij perfect in die speelwijze past en zijn niveau kan optrekken wanneer dat nodig is. Niet vergeten: hij vervangt er een zekere Anan Khalaili.

Joaquin Seys vierde dan weer zijn verwachte selectie voor de Rode Duivels met opnieuw een indrukwekkende prestatie. De Club Brugge-verdediger gaf twee assists en noteerde zo voor de tweede wedstrijd op rij een dubbel assist.

Middenveld

Het gebeurde dit seizoen nog niet vaak, maar ook een speler van OH Leuven haalt ons elftal van de week. Wouter George is bezig aan een degelijk seizoen en scoorde afgelopen weekend één van de twee Leuvense doelpunten tegen RAAL La Louvière.

Naast hem staat Cissé Sandra, die eveneens sterk voor de dag kwam bij Westerlo. Tegen STVV was hij goed voor een doelpunt en een assist.

Voor de derde plaats waren er meerdere kandidaten. Marco Kana speelde sterk bij Anderlecht en ook bij Union liepen verschillende middenvelders rond die aanspraak konden maken. Toch kiezen we voor Patrick Pflücke als nummer tien. Hij was met een assist opnieuw belangrijk voor Charleroi en de sterke prestatie van de Zebra’s verdiende nogmaals erkenning.

Aanvallers

Op links kan je niet om Carlos Forbs heen. De tandem met Joaquin Seys draaide opnieuw op volle toeren tegen KRC Genk. Forbs scoorde en stuurde daarmee meteen een signaal richting de nieuwe Portugese bondscoach Jorge Jesus, die hem niet selecteerde.

Marten Winkler speelde dan weer zijn eerste echte referentiewedstrijd sinds hij bij Anderlecht het rugnummer tien overnam. Er waren stilaan twijfels ontstaan rond de Duitser, maar met twee doelpunten bewees hij alvast dat hij wel degelijk beslissend kan zijn.

Tawfik Bentayeb had dat eerder al laten zien. Tegen Zulte Waregem bevestigde hij opnieuw met een doelpunt en een assist — eigenlijk zelfs anderhalve assist, al telt er officieel maar één mee — dat hij zich steeds nadrukkelijker lijkt vast te spelen in de aanval van Anderlecht.

Team van de Week
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Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
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