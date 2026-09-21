Coach Lee Johnson stuit op lastig probleem: "Moeilijkste periode bij Lommel voor mij, zonder twijfel"

Lommel SK heeft afgelopen weekend met 0-0 gelijkgespeeld tegen KV Mechelen en staat na zeven speeldagen op de twaalfde plaats met acht punten. Voor coach Lee Johnson is het momenteel vooral behelpen. De Engelsman kampt met heel wat blessures en moest tegen Malinwa stevig schuiven, vooral in zijn defensie.

“Het is de beste verdediging die ik op het veld kon zetten”, gaf Johnson na afloop toe. “Ik moest iets samenstellen, maar ideaal was het niet.” De coach maakt er geen geheim van dat de omstandigheden hem momenteel dwingen om af te wijken van zijn oorspronkelijke plan.

Johnson noemt dit zelfs zijn lastigste periode sinds zijn komst naar Lommel. “Voor mij is dit de moeilijkste periode tot nog toe bij Lommel, zonder enige twijfel. Ik heb een beeld in mijn hoofd van hoe ik wil dat we spelen, maar daar kan ik nu niet naartoe omwille van de omstandigheden.”

Toch ziet hij ook positieve signalen. Lommel hield al drie keer de nul en blijft volgens hem competitief. “Het mooie aan ons is dat het alleen maar beter gaat worden. We hebben al drie clean sheets, we vechten nog steeds en zijn competitief.”

Een van de grootste problemen is het ontbreken van enkele belangrijke profielen. Zo kan Johnson geen beroep doen op Manchester City-huurling Sverre Nypan. “We hebben bijvoorbeeld Nypan, een van de beste jonge spelers in de wereld, maar hij is niet beschikbaar.” Daardoor moet iemand anders, zoals Tom Reyners nu, die rol overnemen.

Domino-effect in de kern

Volgens Johnson blijft het niet bij één ontbrekende speler. “Het is een soort domino-effect. Er zijn zoveel combinaties die we nu niet kunnen vormen op het veld.” Ook op de bank ontbreekt ervaring, omdat Lommel noodgedwongen op veel jonge spelers terugvalt.





Toch blijft Johnson overtuigd van zijn visie. “Ik weet wat ik wil doen met het team, en ik weet dat we de spelers hebben om dat te doen.”

Voor de interlandbreak wacht Lommel nog één opdracht. Deze week speelt de ploeg in de Croky Cup tegen KV Diksmuide Oostende. Daarna hoopt Johnson vooral dat de pauze wat ademruimte geeft en enkele spelers opnieuw beschikbaar worden.