"De uitgesproken titelfavoriet": Patrick Goots ziet één ploeg indruk maken in de CPL

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"De uitgesproken titelfavoriet": Patrick Goots ziet één ploeg indruk maken in de CPL
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Beerschot draait op volle toeren, maar moet het de komende maanden zonder een van zijn meest ervaren aanvallers doen. Patrick Goots ziet paars-wit als uitgesproken titelkandidaat, al kan de blessure van Jelle Vossen volgens hem nog zwaar doorwegen.

Beerschot heeft zich na zes speeldagen stevig bovenin de Challenger Pro League genesteld. De Antwerpenaren staan met 15 punten aan de leiding, samen met Dender. Volgens Patrick Goots begint Beerschot zich stilaan nadrukkelijk op te werpen als kandidaat voor de titel.

Bij Gazet van Antwerpen wijst Goots vooral naar de ervaring in de ploeg. “Beerschot profileert zich met een 15 op 18 als de uitgesproken titelfavoriet”, klinkt het. Hij haalt daarbij onder meer Mats Rits en Lukas Van Eenoo aan, die op het middenveld voor de nodige maturiteit zorgen.

Vossen wordt zwaar gemist

Toch is niet alles positief. Jelle Vossen viel uit met een blessure aan de achillespees en zal tot de winterstop niet meer in actie komen. Volgens Goots is dat een stevige aderlating, zeker omdat Beerschot aanvallend nog niet bijzonder vlot scoort.

“Beerschot scoort niet supervlot, dat probleem kon hij verhelpen”, stelt Goots. Vossen had met zijn ervaring en doelgerichtheid dus een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd om de bovenste plaatsen.

De blessure zelf baart Goots eveneens zorgen. Vossen is 37 en net op die leeftijd kan een achillespeesprobleem volgens hem extra delicaat zijn. “Dat moet je niet onderschatten. Voor een speler van 37 jaar is de achillespees een heel fragiele plek. Hij wordt er niet jonger op.”

Eerst nog bekervoetbal

Goots hoopt vooral dat Vossen zonder nieuwe problemen kan herstellen en na de winter opnieuw kan aansluiten. “Ik hoop dat het in orde komt, zodat hij over enkele maanden weer kan aanpikken.”

Voor Beerschot gaat de focus intussen naar de volgende opdracht. Dit weekend wacht eerst nog een bekerwedstrijd tegen Crossing Schaerbeek. Daarna volgt de interlandbreak.

Op 10 oktober hervat Beerschot de competitie met een thuiswedstrijd tegen Club Luik. Met vijftien punten uit zes matchen ligt de uitgangspositie uitstekend, maar zonder Vossen zal de ploeg op zoek moeten naar andere spelers die het verschil kunnen maken voor doel.

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