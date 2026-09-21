Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper

Na de 0-2-nederlaag tegen Union bleef bij Antwerp vooral de rode kaart voor Bahmed Deuff nazinderen. Trainer Marvin Compper was bijzonder kritisch voor scheidsrechter Jan Boterberg, maar volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny ging de Antwerpse coach daarin te ver.

Deuff kreeg in korte tijd twee gele kaarten en moest Antwerp met een man minder achterlaten. Vooral de tweede gele kaart zorgde voor discussie. Compper vond dat de aanvaller vooral de bal probeerde te beschermen nadat een Union-speler aan zijn truitje trok.

‘Geel was dus zeker gerechtvaardigd’

Gumienny ziet dat anders. “De klaagzang van de Antwerp-trainer is onterecht. Een arbiter moet geen rekening houden met de gevolgen van een kaart. Als hij vindt dat een bepaalde actie een gele kaart verdient, dan moet hij die trekken. Ook al is het zijn tweede in een paar minuten tijd", aldus Gumienny in HBvL.

Volgens de voormalige topscheidsrechter was er bij de tackle van Deuff voldoende aanleiding om opnieuw geel te trekken. “De redenering dat Deuff alleen maar de bal wilde beschermen, gaat voor mij ook niet op. Het was een tackle en hij raakt zijn tegenstander op de enkel. Geel was dus zeker gerechtvaardigd.”

Dat Deuff daarbij eerst aan zijn shirt werd getrokken, verandert volgens Gumienny weinig aan de beoordeling van de tackle. “Er hing wel een Union-speler aan zijn truitje, maar die had geen invloed op zijn tackle. Ook zonder die trekfout was hij daar in de tackle gevlogen.”

‘Boterberg had het wel slimmer kunnen aanpakken’

Toch vindt Gumienny niet dat Boterberg de situatie optimaal heeft aangepakt. De scheidsrechter had volgens hem een andere keuze kunnen maken zonder de Antwerp-aanvaller opnieuw te bestraffen.



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“Had Boterberg slimmer kunnen omgaan met deze situatie? Dat denk ik wel. Hij had kunnen fluiten voor de trekfout en het daarbij kunnen laten. Dan had er geen haan meer gekraaid naar die tackle.”

Maar dat maakt de scheidsrechter volgens Gumienny nog niet verantwoordelijk voor de Antwerpse nederlaag. “Om alle schuld hier in de schoenen van Boterberg te schuiven, dat vind ik een brug te ver.”

De Antwerpse frustratie moet volgens Gumienny dan ook vooral in een bredere context worden bekeken. De Great Old bleef tegen Union met lege handen achter en zit inmiddels aan 0 op 12. “Dat heeft dan weer vooral te maken met de 0 op 12 bij Antwerp. Het is altijd makkelijk om de schuld bij een ander te leggen.”