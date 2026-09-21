Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen
Foto: © photonews
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Gianni Infantino wil de discussie over hervormingen binnen de FIFA opnieuw openen. De voorzitter van de wereldvoetbalbond heeft twee pistes naar voren geschoven die de besluitvorming rond grote strategische dossiers transparanter en beter controleerbaar moeten maken.

Aanleiding is de controverse rond het inmiddels afgevoerde FIFA Forward Enterprise-plan. Dat voorstel had het Amerikaanse investeringsfonds Thrive Eternal, geleid door Joshua Kushner, een belang van twintig procent kunnen geven in de commerciële activiteiten en evenemententak van FIFA, waaronder ook de WK’s voor mannen en vrouwen.

Volgens The Athletic heeft Infantino maandag een brief gestuurd naar de FIFA Council en de voorzitters van alle 211 aangesloten bonden. Daarin stelt hij voor om enerzijds een onafhankelijke externe evaluatie van het huidige bestuursmodel te laten uitvoeren en anderzijds een gestructureerde consultatie op te starten met bonden, confederaties en andere betrokken partijen.

Infantino wil vertrouwen herstellen

De bedoeling is om duidelijker af te spreken wie wanneer betrokken wordt bij grote beslissingen en welke rol de voorzitter, het Bureau, de Council en het Congres daarin spelen. Ook transparantie, inspraak en verantwoordelijkheid moeten volgens Infantino versterkt worden.

De FIFA-voorzitter benadrukt tegelijk dat de sportieve macht en onafhankelijkheid van de wereldvoetbalbond nooit te koop stonden. Het bewuste FFE-plan zou volgens hem ook nooit hebben betekend dat FIFA controle over sportieve beslissingen uit handen gaf.

Infantino erkent wel dat de communicatie rond het voorstel slecht is verlopen. Het plan kwam naar buiten voordat het volledige institutionele proces was afgerond. Daardoor ontstond volgens hem de indruk dat er al beslissingen waren genomen, terwijl dat niet het geval was.

Hervorming na veel kritiek

Het FFE-plan is intussen volledig ingetrokken, maar de controverse blijft nazinderen. Infantino benadrukt dat FIFA wel verder wil zoeken naar manieren om extra middelen te genereren en opnieuw in het voetbal te investeren.

Tegelijk staat hij juridisch onder druk. UEFA beschuldigt hem in een Amerikaanse procedure van “crimineel wanbeheer”, terwijl FIFA op zijn beurt spreekt van een lastercampagne.

Ondanks oproepen om op te stappen, blijft Infantino kandidaat voor de FIFA-verkiezing in maart. Voorlopig heeft niemand zich als tegenkandidaat gemeld. Andere kandidaten hebben nog tot 18 november om dat te doen.

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