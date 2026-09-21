Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"
Foto: © photonews
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Union SG blijft verbazen, ook nu opnieuw enkele belangrijke pionnen verdwenen zijn. Hein Vanhaezebrouck dacht dat vooral het vertrek van Christian Burgess zwaar zou doorwegen, maar ziet dat de Brusselaars ook dat probleem alweer hebben opgelost. Voor hem is het stilaan geen verrassing meer dat er telkens nieuwe spelers opstaan.

Bij Het Nieuwsblad wijst Vanhaezebrouck op de ontwikkeling van Sylla. “Ik dacht dat het vertrek van Burgess zwaar zou vallen, de houder van stabiliteit én mentaliteit. Maar dat overleven ze ook”, klinkt het. Volgens hem groeit Sylla week na week, ondanks het opvallende verband rond zijn knie.

Zelfs een mogelijke afwezigheid van Sylla hoeft volgens Vanhaezebrouck niet meteen tot paniek te leiden. “Hoe vaak hebben we dat al gezegd? En iedere keer staat er weer een andere. Het mag ons simpelweg niet meer verbazen.”

Dat geldt ook voorin. Mateo Biondic is daar het nieuwste voorbeeld van. De spits kwam in januari 2026 over van Eintracht Trier, een club uit de Duitse vierde klasse, maar groeide bij Union snel uit tot een belangrijke kracht. In 26 wedstrijden was hij goed voor zeven doelpunten en zes assists. Afgelopen weekend trof hij opnieuw raak tegen Antwerp.

“Wat een spits is Biondic, echt waar”, zegt Vanhaezebrouck. “De drive die hij brengt, hoe hard hij weegt: dat is fenomenaal. Hij is zich geweldig aan het ontwikkelen.”

Ook Mofokeng maakt indruk

Naast Biondic ziet Vanhaezebrouck ook Mofokeng steeds nadrukkelijker opstaan. Hij omschrijft hem als een klein en vinnig type dat doet denken aan Amoura. Volgens de voormalige trainer van onder meer Gent en Anderlecht moet de buitenwereld stoppen met verbaasd te zijn over zulke ontdekkingen. “Union flikt het elk seizoen weer.”

Vanhaezebrouck vermoedt dat ook de Europese uitschakeling tegen Bodø/Glimt een rol speelde in de recente vorm. Daardoor kreeg Union tien dagen om intensief te werken. “Toen moet er geweldig gewerkt zijn op hun press en repress.” Sinds de wedstrijd tegen Anderlecht ziet hij opnieuw een ploeg die volledig gelanceerd is.

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