"Hij had een selectie voor de Rode Duivels verdiend": Vandenbempt vol lof over JPL-speler

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"Hij had een selectie voor de Rode Duivels verdiend": Vandenbempt vol lof over JPL-speler
Foto: © photonews
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Union SG blijft verbazen in de Jupiler Pro League. Ondanks het vertrek van meerdere sterkhouders en nieuwe blessures draait de Brusselse machine opnieuw op volle toeren. Peter Vandenbempt ziet zelfs een ploeg die aantrekkelijker oogt dan vroeger en opnieuw moeiteloos nieuwe smaakmakers naar voren schuift.

Union SG blijft voorlopig met indrukwekkende cijfers door de Jupiler Pro League razen. De Brusselaars staan na zeven speeldagen aan de leiding met negentien punten. Alleen tegen Zulte Waregem werd gelijkgespeeld, alle andere competitiewedstrijden werden winnend afgesloten. Peter Vandenbempt ziet opnieuw hetzelfde patroon terugkeren: Union verliest belangrijke spelers, maar lijkt daar nauwelijks hinder van te ondervinden.

“We kunnen het blijven herhalen, maar Union is en blijft een uniek fenomeen”, stelt Vandenbempt bij Sporza. Sinds de sterke prestatie tegen Anderlecht is de ploeg volgens hem opnieuw helemaal vertrokken. Alleen Charleroi slaagde erin Union echt in de problemen te brengen. De andere tegenstanders hadden veel minder in te brengen.

Tien doelpunten in drie wedstrijden

Ook de voorbije week sprak tot de verbeelding. Union speelde drie wedstrijden en verzamelde daarin een doelpuntensaldo van 10-0. Vandenbempt nuanceert dat Lommel, Viktoria Pilsen en Antwerp momenteel misschien niet de zwaarste tegenstanders zijn, maar vooral de manier waarop Union hen opzijzette maakte indruk.

“De overtuiging en overmacht waarmee Union die opzijzet, zijn heel straf. Het had bijvoorbeeld ook 15-0 kunnen zijn”, klinkt het.

Dat Union opnieuw zo sterk voor de dag komt, is des te opvallender omdat de selectie stevig veranderde. Christian Burgess vertrok naar AA Gent, terwijl ook Promise David, Khalaili en doelman Scherpen andere oorden opzochten. Daarbovenop ontbreken Mac Allister en Sykes momenteel door blessures.

Toch blijft de machine draaien. Volgens Vandenbempt slaagt Union er opnieuw in om spelers die vooraf onmisbaar leken zonder al te veel problemen te vervangen.

Nieuwe namen staan alweer op

Met Biondic en Zeneli ziet hij zelfs een ploeg die aantrekkelijker en stijlvoller voetbalt dan voordien. Zeneli groeit volgens hem bovendien steeds sterker in zijn rol.

Ook enkele andere spelers springen eruit. Vandenbempt haalt onder meer Patris aan. Bij Anderlecht werd hij niet goed genoeg geacht voor een topclub, maar na zijn overstap naar Sint-Truiden speelt hij dit seizoen op een hoog niveau.

Ook Mofokeng heeft indruk gemaakt. Zijn transfer naar Union riep aanvankelijk vragen op, onder meer omdat hij in Zuid-Afrika werd omschreven als een speler die niet altijd even hard hoefde te werken. Intussen speelt hij volgens Vandenbempt “sensationeel”.

Achterin maakt ook de 19-jarige Sylla indruk. Daarnaast wijst Vandenbempt op Kamiel Van De Perre, die zich staande houdt in een middenveld waar de concurrentie bijzonder groot is.

Voor hem had Van De Perre zelfs beloond mogen worden met een selectie voor de Rode Duivels. Dat zegt veel over hoe sterk Union momenteel presteert. "Hoewel de concurrentie op het middenveld moordend is, had hij mijns inziens een selectie voor de Rode Duivels verdiend."

De Brusselaars lijken zo opnieuw hetzelfde kunststukje uit te halen: afscheid nemen van belangrijke pionnen, nieuwe spelers inpassen en sportief nauwelijks terrein verliezen. Met negentien punten uit zeven wedstrijden staat Union opnieuw waar het de voorbije jaren zo vaak stond: helemaal bovenaan.

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