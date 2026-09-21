"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

KV Mechelen houdt het vertrouwen in Fred Vanderbiest, ondanks de bijzonder moeilijke competitiestart. Malinwa pakte amper drie punten uit de eerste zeven wedstrijden en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning, maar sportief directeur Tom Caluwé ziet voorlopig geen reden om van trainer te veranderen.

In een uitgebreid interview op de officiële clubkanalen legt Caluwé uit waarom KV Mechelen beslist heeft om met Vanderbiest verder te gaan. Volgens hem blijft de coach perfect aansluiten bij de manier waarop de club wil werken.

Fred Vanderbiest is de juiste man volgens Caluwé

“We hebben inderdaad beslist om met Fred verder te gaan”, klinkt het. “De belangrijkste reden is dat hij een goede hoofdcoach is en een type coach dat meedenkt met de filosofie van de club. Hij durft met jonge spelers te spelen en hen ook minuten te geven.”

Toch weegt voor Caluwé vooral het vertrouwen in een ommekeer door. Hij gelooft dat Vanderbiest samen met zijn staf en spelersgroep in staat is om KV Mechelen uit de huidige situatie te halen. “Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik er vertrouwen in heb dat Fred de juiste man is om zo snel mogelijk de broodnodige punten te verzamelen.”

Dat andere clubs in gelijkaardige omstandigheden vaak voor een trainerswissel kiezen, verandert daar niets aan. Caluwé wil niet automatisch dezelfde weg volgen. “Op zo’n moment wordt de coach vaak het slachtoffer, terwijl dat niet altijd de juiste keuze is.”

Begrip voor ongeruste supporters

De sportief directeur beseft wel dat de achterban zich zorgen maakt. Drie punten uit zeven wedstrijden zijn niet de cijfers waarop KV Mechelen had gehoopt.



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“Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters absoluut”, benadrukt Caluwé. Zelf kent hij de club door en door. Hij kwam op zijn twaalfde in de jeugdacademie terecht, speelde later in de eerste ploeg en keerde nadien ook terug als assistent.

Die voorgeschiedenis maakt volgens hem dat hij heel goed beseft wat er op het spel staat. “Er zijn zeker dingen die je hebt meegemaakt en niet nog eens wil meemaken.” Toch verandert dat voorlopig niets aan de koers. Vanderbiest blijft aan het roer en krijgt het vertrouwen om samen met staf en spelersgroep de ommekeer in te zetten.