KV Mechelen hakt knoop door over coach Vanderbiest

KV Mechelen blijft voorlopig vertrouwen houden in Fred Vanderbiest. Malinwa kende een bijzonder moeizame competitiestart met amper drie punten uit zeven wedstrijden, maar de coach krijgt na de interlandbreak nog de kans om het tij te keren.

De cijfers zijn nochtans hard. KV Mechelen pakte drie gelijke spelen en verloor vier keer. Afgelopen weekend bleef het steken op 0-0 bij Lommel SK. Daarmee wacht de club nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen, enkele maanden nadat het voor het eerst ooit de Champions' Play-offs haalde.

Volgens Het Nieuwsblad heeft het bestuur beslist om voorlopig verder te gaan met Vanderbiest. De coach kan nog teren op het krediet dat hij vorig seizoen opbouwde, maar ook de context speelt mee in de evaluatie. Verschillende versterkingen kwamen laat toe en de selectie kreeg bovendien af te rekenen met enkele vervelende blessuregevallen.

Spelers blijven achter coach staan

Ook vanuit de kleedkamer krijgt Vanderbiest voorlopig steun. Een aantal spelers maakte al duidelijk dat ze nog volledig achter hun trainer staan. Dat weegt mee in de beslissing om niet meteen in te grijpen.

Dat betekent evenwel niet dat alles zomaar wordt doorgeschoven. Vanderbiest zal zich intern nog moeten verantwoorden voor de tegenvallende resultaten. Hetzelfde geldt voor sportief directeur Tom Caluwé, die mee onder de loep wordt genomen na de moeilijke start.

Interlandbreak als kantelpunt

De timing van de interlandbreak komt voor KV Mechelen dan ook niet slecht uit. De competitie ligt drie weken stil, waardoor Vanderbiest tijd krijgt om verder te werken aan de automatismen en om enkele spelers opnieuw volledig fit te krijgen.





Na die pauze volgt meteen een belangrijke afspraak. STVV komt dan op bezoek Achter de Kazerne en dat duel dreigt stilaan een kantelpunt te worden voor de coach.

Na drie op 21 zal er dan niet alleen beter voetbal, maar vooral een resultaat verwacht worden. Vanderbiest krijgt dus nog vertrouwen, maar de marge wordt kleiner. Tegen STVV wordt het stilaan money-time.