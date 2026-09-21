Tijd voor een basisplaats bij de Rode Duivels? Seys is zéér duidelijk over concurrentiestrijd met De Cuyper

Club Brugge stuurde KRC Genk zondagavond met 3-0 naar huis. Joaquin Seys behoorde opnieuw tot de smaakmakers bij blauw-zwart en was met twee assists rechtstreeks betrokken bij de klinkende overwinning. Zijn selectie voor de Rode Duivels lijkt ondertussen bijna vanzelfsprekend, maar de grote vraag is of hij ook een basisplaats kan afdwingen onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.

Zowel aanvallend als verdedigend deed Seys zijn duit in het zakje. De flankverdediger leverde een uitstekende vrije trap af waaruit Lee de 2-0 tegen de touwen kopte. Even later was het opnieuw raak op een stilstaande fase. Deze keer vond zijn corner het hoofd van Brandon Mechele, die de 3-0 binnenkopte.

"Er zijn altijd verbeterpunten"

Toch was Seys na afloop niet van plan om zichzelf uitgebreid op de borst te kloppen. "Ik speelde zelf een vrij degelijke partij, maar er zijn altijd verbeterpunten", bleef de flankverdediger kritisch.

Een mentaliteit die hem goed van pas kan komen bij de Rode Duivels. Bij Club Brugge heeft Seys inmiddels een vaste basisplaats veroverd, maar bij de nationale ploeg ligt de lat nog net iets hoger. Bovendien is er met ex-Club-speler Maxime De Cuyper een stevige concurrent voor de positie van linksachter.

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De Cuyper komt bij Brighton & Hove Albion wel vaker in een iets aanvallendere rol aan de linkerkant uit dan bij de Rode Duivels. Seys lijkt zich dan weer steeds nadrukkelijker te profileren als een moderne flankverdediger die zowel verdedigend als aanvallend zijn mannetje kan staan.

Over de concurrentiestrijd met De Cuyper blijft Seys dan ook opvallend nuchter. "Ik zie hem niet als een concurrent bij de nationale ploeg. We zijn uiteindelijk collega's die elkaar alleen maar willen pushen. Het is alleen maar goed voor de Rode Duivels dat elke Belg in het buitenland het zo goed mogelijk doet."



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Ook rechtsachter een optie?

Het wordt dus interessant om te zien waar Van Bommel Seys de komende interlandperiode zal uitspelen. Linksachter lijkt een logische optie, maar ook aan de rechterkant heeft de Club-speler al bewezen uit de voeten te kunnen.

Toen Siquet en/of Sabbe niet fit waren, depanneerde Seys al meermaals op die positie. Die polyvalentie kan in zijn voordeel spelen wanneer Van Bommel zijn eerste keuzes moet maken.

De Rode Duivels staan bovendien meteen voor een stevige interlandperiode. Tussen 25 september en 5 oktober staan er maar liefst vier Nations League-wedstrijden op het programma. België begint met een uitwedstrijd in Italië, waarna Frankrijk en Turkije op bezoek komen. Op 5 oktober trekt de nationale ploeg opnieuw naar Frankrijk.