Nieuwe coach van KV Kortrijk is gekend

KV Kortrijk staat niet meer op de laatste plaats in het klassement. Ze wonnen van SK Beveren en geven de rode lantaarn zo door aan KV Mechelen, dat nog geen wedstrijd kon winnen dit seizoen. Ondertussen lijkt de nieuwe coach van Kortrijk ook gekend te zijn.

Michiel Jonckheere stopte na een 0 op 18 bij KV Kortrijk en Christophe Lepoint kreeg de sleutels in handen. De T2 mocht minstens ad interim overnemen van Jonckheere en moest de ploeg klaarzetten voor het duel met Beveren.

Dat zou wel eens een belangrijk duel kunnen worden als het gaat over de toekomst van de ex-speler van Kortrijk, KAA Gent, Zulte Waregem, Moeskroen en Beveren. Want er is wel degelijk het nodige vertrouwen in de coach.

KV Kortrijk heeft veel vertrouwen in Christophe Lepoint

Meer zelfs: nog voor de wedstrijd had Nils Vanneste - Sporting Director bij De Kerels - aangegeven dat Lepoint wat hem betreft zeker zou kunnen mogen blijven bij KV Kortrijk. Dus ook op de langere termijn na de interlandbreak.

"We hebben ongelooflijk veel vertrouwen in hem. We gaan bekijken wat de komende weken brengen, maar we zijn zeker niet gehaast om iemand nieuw aan te stellen", aldus Vanneste daarover. Als het dan gaat over een sollicitatie, dan is de zege tegen Beveren alvast een eerste adelbrief.

Overwinning tegen Beveren is meteen een statement van Christophe Lepoint bij KV Kortrijk

Vanneste kwam ook nog terug op het vertrek van Jonckheere: "We hadden het gevoel na een goed gesprek dat het voor Michiel goed was een pauze in te lassen. Op het moment dat Christophe in de staf is gekomen gaf hij ook al aan ooit die stap te willen zetten."



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"Dat komt nooit met een goede timing, maar we hebben er goede hoop in dat het goed komt. We kunnen in een week geen wonderen verwachten. Vandenbroeck? Neen, die hebben we inderdaad niet gebeld." De overwinning tegen Beveren lijkt Lepoint alvast meer animo te geven om te kunnen aanblijven.