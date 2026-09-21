OFFICIEEL: Anderlecht zet coach aan de deur na één punt uit zes wedstrijden

Anderlecht heeft ingegrepen bij de Futures. Jelle Coen is niet langer hoofdcoach van de U23 nadat de resultaten in de Challenger Pro League zwaar tegenvielen. De paars-witte beloften staan na zes speeldagen laatste met amper één punt en wachten nog altijd op hun eerste overwinning.

De club maakte via de eigen website bekend dat de samenwerking wordt stopgezet omdat de prestaties als onvoldoende worden beoordeeld. Coen stond uiteindelijk 75 wedstrijden aan het hoofd van de Futures. Anderlecht gebruikt de interlandbreak om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Tot die tijd wordt de functie intern ingevuld.

Dramatische competitiestart

De cijfers van dit seizoen laten weinig ruimte voor discussie. Anderlecht Futures pakte na zes competitiewedstrijden slechts één punt. Dat kwam er tegen Jong KAA Gent. De vijf andere wedstrijden gingen allemaal verloren.

De voorbije weken werd de situatie alleen maar moeilijker. Eerst kreeg paars-wit een zware 2-6-nederlaag aangesmeerd door Lokeren. Afgelopen weekend volgde vervolgens een 3-2-verlies op bezoek bij Francs Borains. Die nieuwe nederlaag bleek uiteindelijk de druppel voor de clubleiding.

De Futures staan daardoor vijftiende in het klassement. Na de interlandbreak wacht meteen een nieuwe opdracht met een thuiswedstrijd tegen KAS Eupen. Anderlecht hoopt tegen dan ook duidelijkheid te hebben over de opvolging van Coen.

Sinds 2024 aan het roer

Coen was sinds de zomer van 2024 hoofdcoach van de Anderlechtse beloften. Voordien deed hij al ervaring op bij Jong Genk en verschillende jeugdploegen van KV Mechelen. Bij de Futures kwam hij uiteindelijk uit op een gemiddelde van 0,84 punt per wedstrijd.





Anderlecht bedankte hem bij het afscheid uitdrukkelijk voor zijn werk en wenste hem succes in het verdere verloop van zijn carrière. Voor de Futures begint nu opnieuw een belangrijke periode. De club wil tijdens de interlandbreak een nieuwe hoofdcoach vinden die de ploeg uit de moeilijke situatie kan halen. Met één punt uit zes wedstrijden is de opdracht alvast duidelijk: zo snel mogelijk opnieuw competitief worden en wegklimmen uit de onderste regionen van het klassement.