Rode Duivel schittert bij AC Milan en is er topschutter... zonder basisplaats

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivel schittert bij AC Milan en is er topschutter... zonder basisplaats
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Diego Moreira blijft indruk maken bij AC Milan. De Rode Duivel scoorde opnieuw als invaller en trekt de interlandbreak in als topschutter van de Rossoneri in de Serie A. Ook Alexis Saelemaekers lijkt intussen voor een nieuwe rol te staan onder Ruben Amorim.

Diego Moreira heeft zondagavond gescoord voor AC Milan. De Rode Duivel maakte het derde doelpunt in de 3-0-zege tegen Lecce in de Serie A. Net als bij zijn twee eerdere doelpunten dit seizoen begon Moreira de wedstrijd op de bank.

Moreira doet de boeken dicht

De Rode Duivel trof raak in de 73ste minuut na een actie die hij zelf had opgezet. Moreira veroverde de bal op de helft van de tegenstander, trok richting het strafschopgebied, schakelde een verdediger uit en werkte vervolgens zelf af.

AC Milan stond op dat moment al 2-0 voor dankzij doelpunten van Christian Pulisic en Adrien Rabiot. Moreira zorgde met zijn treffer voor de definitieve beslissing.

Topschutter van AC Milan in de competitie

Moreira zit inmiddels aan drie doelpunten in vier competitiewedstrijden. Opvallend: al die treffers maakte hij als invaller. Daardoor trekt hij de interlandbreak in als topschutter van AC Milan in de Serie A.

De Belg maakt optimaal gebruik van de minuten die hij krijgt. Ondanks zijn rol als invaller slaagt hij er telkens opnieuw in om gevaarlijk te worden voor doel.

Tegen Lecce stonden nog twee andere Belgen in de basis. Alexis Saelemaekers speelde op de linkerflank en leverde een goede wedstrijd af. Ook Koni De Winter verscheen aan de aftrap. Gonçalo Ramos begon eveneens aan de partij, maar de aanvaller kwam niet tot scoren.

Nieuwe rol voor Saelemaekers

AC Milan kon de overwinning goed gebruiken na twee opeenvolgende gelijke spelen. De Milanezen hielden de nul en klommen na vijf speeldagen naar de vijfde plaats.

Voor Moreira kan deze sterke invalbeurt opnieuw deuren openen. Na de interlandbreak zal hij hopen op meer speelminuten en mogelijk zelfs een basisplaats. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Ruben Amorim zijn vaste basiself nog niet volledig bepaald.

De Portugese trainer lijkt bovendien een andere rol voor Saelemaekers in gedachten te hebben. Amorim wil hem niet langer uitsluitend als wingback gebruiken, maar eerder als pure flankaanvaller.

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