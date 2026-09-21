Rode Duivels krijgen vlak voor interlandvierluik drie opvallende versterkingen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels krijgen vlak voor interlandvierluik drie opvallende versterkingen
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De Rode Duivels zijn maandag samengekomen in Tubeke voor de start van een uitzonderlijk lange interlandperiode. Bondscoach Mark van Bommel krijgt meteen vier Nations League-wedstrijden voorgeschoteld en kan daarbij rekenen op drie nieuwe gezichten in zijn staf.

De KBVB maakte maandag bekend dat David Bombeke, Thomas Tampere en Brian Vandenbussche aansluiten. De meest opvallende naam is misschien die van Vandenbussche. De voormalige doelman wordt keeperstrainer en zal nauw samenwerken met Guy Martens. Voor Van Bommel is hij geen onbekende. Tussen 2022 en 2026 maakte Vandenbussche deel uit van de technische staf van Antwerp, waar hij al met de Nederlandse coach samenwerkte.

Twee versterkingen voor medische staf

Ook op medisch vlak wordt de omkadering uitgebreid. David Bombeke maakt de overstap van Club Brugge naar de nationale ploeg. Hij was de voorbije zeven jaar hoofd-kinesitherapeut bij blauw-zwart en hield zich daar bezig met onder meer revalidatie en blessurepreventie. Bij de Rode Duivels gaat hij nu voltijds aan de slag.

Thomas Tampere sluit eveneens aan. De orthopedisch chirurg en sportarts blijft daarnaast wel actief bij Club Brugge, waar hij deel uitmaakt van het vaste artsenteam. De KBVB haalt zo in één beweging twee mensen binnen die de werking van de Brugse club goed kennen.

Meteen vier wedstrijden

Veel tijd om rustig in te werken is er niet. De Rode Duivels beginnen vrijdag 25 september aan hun Nations League-campagne met een uitwedstrijd tegen Italië. Drie dagen later, op maandag 28 september, komt Frankrijk naar België.

Op vrijdag 2 oktober volgt vervolgens een thuiswedstrijd tegen Turkije. De lange interlandperiode wordt op maandag 5 oktober afgesloten met een verplaatsing naar Frankrijk. Alle vier de wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

Voor Mark Van Bommel wordt het meteen een intensieve eerste periode als bondscoach. De nieuwe stafleden stappen dus rechtstreeks in een druk programma, waarin herstel, fysieke belasting en voorbereiding op vier wedstrijden in elf dagen meteen een belangrijke rol zullen spelen. Zo kunnen de eerste prestaties van de bondscoach meteen beoordeeld worden.

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