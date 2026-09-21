Scheidsrechtersbaas Lardot kritisch na opmerkelijke VAR-fase bij Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Scheidsrechtersbaas Lardot kritisch na opmerkelijke VAR-fase bij Anderlecht
Foto: © photonews
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Anderlecht won afgelopen weekend met 3-0 van Zulte Waregem, maar vooral het derde doelpunt zorgde voor flink wat verwarring. In de 53ste minuut leek Winkler de 3-0 te maken, maar scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui keurde de treffer aanvankelijk af wegens een aanvallende fout.

De VAR greep vervolgens in en riep Bourdeaud'hui naar het scherm. Pas vijf minuten later, in de 58ste minuut, werd het doelpunt alsnog goedgekeurd. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot kreeg bij DAZN de vraag waarom die beslissing zo lang op zich liet wachten.

Lardot gaf toe dat het proces niet goed verliep. “Dat is een zeer terechte vraag. Ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen waarom het zo lang heeft geduurd”, klonk het. Volgens hem waren er problemen in de manier waarop de fase werd behandeld.

“Als we een fase checken en die vervolgens nog eens willen dubbelchecken, en daarna nog eens, dan wordt het op een bepaald moment alleen maar onduidelijker”, legde hij uit. Iets waar al wel vaker op werd gehamerd.

Voor Lardot was de situatie nochtans vrij duidelijk. Hij zag geen duidelijke fout van de aanvaller en vond dat er sneller tot een beslissing had kunnen worden gekomen. “Wat doet de aanvaller eigenlijk verkeerd? Niets. Voor mij is dat ook vrij feitelijk.”

Delay was wel correct

Toch nam Lardot het op één punt op voor Bourdeaud'hui. De scheidsrechter liet de actie na het mogelijke contact doorgaan en wachtte tot de aanval volledig was uitgespeeld.

“Ik vind wel dat Simon Bourdeaud'hui een goede delay heeft toegepast”, aldus Lardot. “Volgens hem is er mogelijk een overtreding, maar hij laat de fase verdergaan tot het doelpunt wordt gescoord.”

Daarna was het volgens de scheidsrechtersbaas logisch dat de VAR de beelden bekeek. Alleen duurde die controle veel te lang. “Je moet de VAR natuurlijk de tijd geven om de fase te bekijken, maar dit had absoluut sneller moeten gebeuren.” De beslissing was uiteindelijk dus correct, maar de vijf minuten durende tussenkomst krijgt duidelijk geen schoonheidsprijs.

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