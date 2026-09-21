Stijn Stijnen zet Radja Nainggolan twee weken uit selectie en legt uit waarom

Patro Eisden Maasmechelen moest het afgelopen weekend zonder Radja Nainggolan stellen in de competitiewedstrijd op het veld van Dender. De Limburgers verloren met 1-0, maar achteraf ging het vooral over de afwezigheid van de ervaren middenvelder. Intussen is duidelijk geworden dat daar een disciplinaire reden achter zat.

In de podcast ‘Ongefilterd’ gaf coach Stijn Stijnen meer uitleg. “Radja gaat op stap en Radja rookt. Radja doet wat hij wil op dat vlak. Maar er zijn wel bepaalde lijnen die wij afspreken en daar is hij in de fout gegaan, simpel.” Volgens de trainer is er van een breuk tussen speler en club echter geen sprake.

Ook volgend weekend niet inzetbaar

Stijnen maakte meteen duidelijk dat Nainggolan ook komend weekend niet in actie zal komen. Patro speelt zaterdag in de Beker van België tegen Roeselare-Daisel, maar opnieuw zonder zijn middenvelder.

“Voor degenen die zoeken naar een breuk of een onmogelijke situatie, die moet ik teleurstellen. Die sensatie valt weg. Maar er was wel een reden waarom hij er gisteren niet bij was, en volgende week ook niet bij zal zijn.”

Nainggolan zelf reageerde met een grapje. “Een weekje verlof nog, hé”, klonk het. Daarna legde hij uit wat er precies fout liep. Volgens hem draaide het niet zozeer om wat hij had gedaan, maar wel om het feit dat hij daar niet eerlijk over was geweest.



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“Ik had iets achtergehouden omdat ik op dat moment dacht dat dat misschien het beste was. Achteraf is dat uitgekomen. Het gaat niet over wat ik gedaan heb. Het is dat ik niet had verteld wat ik gedaan heb.”

Consequentie van afspraak

Stijnen hield het vervolgens eenvoudig. “Als je een afspraak niet nakomt, die wij gemaakt hebben toen we in elkaars ogen keken, dan kent hij de consequentie.”

Voor de coach is het daarmee ook afgehandeld. “Als hij voor mij een afspraak niet nakomt en op dat moment niet selecteerbaar is, is dat een consequentie. Daar moet niet meer achter gezocht worden.”

Na de bekerwedstrijd volgt een lange onderbreking. In competitieverband komt Patro pas op 9 oktober opnieuw in actie, thuis tegen Jong Genk.