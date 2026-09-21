Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

KV Mechelen beleeft een bijzonder moeilijke start van het nieuwe seizoen. Malinwa pakte amper drie punten uit de eerste zeven competitiewedstrijden en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning. Volgens sportief directeur Tom Caluwé speelt de voorbije transferzomer daarin een duidelijke rol. De kern was bij de start van de competitie nog volop in beweging.

Dat had veel te maken met het uitstekende vorige seizoen. KV Mechelen haalde voor het eerst Play-off 1 en verschillende spelers kwamen daardoor nadrukkelijk in beeld bij andere clubs. “Door onze filosofie, het goede seizoen van vorig jaar en het behalen van Play-off 1 was er heel veel interesse in onze spelers”, legt Caluwé uit via de clubkanalen.

Moeilijke puzzel tijdens mercato

Voor de sportieve leiding betekende dat voortdurend schakelen. KV Mechelen wist niet meteen wie zou vertrekken en kon vervangers pas echt vastleggen wanneer dossiers concreet werden. Tegelijk waren er spelers die al weg waren, nieuwkomers die moesten worden ingepast en jongens die zelf nog op een transfer hoopten.

“Dat maakt het niet makkelijk, al geldt dat natuurlijk ook voor andere clubs”, nuanceert Caluwé. Toch beseft hij dat de resultaten uiteindelijk tellen. “Het vervelende is vooral dat wij nu een slechte start hebben gemaakt en staan waar we staan.”

De sportief directeur vindt wel dat KV Mechelen op basis van het spel iets meer punten had kunnen hebben. Na het sterke vorige seizoen is het contrast nu bijzonder groot. “Ik denk dat we misschien een paar punten meer verdiend hadden dan het aantal dat we momenteel hebben.”

Ervaring vertrekt, nieuwe profielen komen

Met Kerim Mrabti en Mory Konaté verloor Malinwa ook twee ervaren spelers. Voor Konaté kwam Mike Eerdhuijzen. Caluwé ziet in hem een echte centrale verdediger en verwacht dat hij zich nog verder zal ontwikkelen naarmate hij gewend raakt aan de nieuwe competitie en speelwijze.





Mrabti was moeilijker één op één te vervangen. KV Mechelen probeerde zijn contract nog te verlengen, maar beide partijen vonden geen akkoord. Uiteindelijk kwam Dennis Praet binnen. “Met Dennis denk ik dat we iemand hebben kunnen binnenhalen die Kerim kan vervangen”, aldus Caluwé.

Praet miste een deel van de voorbereiding en kwam pas drie weken onderweg aansluiten. Volgens Caluwé begint hij nu stilaan op volle toeren te komen en zal hij steeds belangrijker worden.

Kern gebouwd voor systeem met drie

De samenstelling van de selectie gebeurde bovendien met een duidelijke speelwijze in gedachten. KV Mechelen wil verder met drie verdedigers en zocht daarom vooral naar polyvalente spelers en extra kwaliteit op de flanken.

Cédric Van Meirvenne kan aan beide kanten spelen, terwijl met Simion Michez extra offensieve dreiging werd gehaald. Daarnaast kwamen ook Decherf, Malcolm Lohunanu-Mbasi en Adeshina Ayodele erbij. Die laatste viel ondertussen wel uit met een blessure.

Ondanks de dramatische drie op 21 blijft Caluwé overtuigd van het materiaal. “Ik denk dat onze kern heel evenwichtig is om verder te bouwen op dit systeem.” Met Van Meirvenne, Michez, Thérence Koudou en Bill Antonio ziet hij voldoende mogelijkheden op de flanken.

Voor Caluwé is de conclusie dan ook duidelijk: de start is mislukt, maar de selectie moet volgens hem sterk genoeg zijn om de ambities van KV Mechelen alsnog waar te maken.