Totaal verkeerde mentaliteit bij Genk? "Ach, we zien het wel"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Totaal verkeerde mentaliteit bij Genk? "Ach, we zien het wel"
Foto: © photonews
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De 3-0-nederlaag van Racing Genk op het veld van Club Brugge heeft Marc Degryse met de nodige zorgen achtergelaten. Niet alleen het resultaat baart de analist zorgen, maar vooral de manier waarop Genk momenteel voetbalt. Terwijl Club Brugge volgens Degryse steeds duidelijker automatismen ontwikkelt, lijkt het aanvalsspel van de Limburgers te veel afhankelijk van individuele ingevingen.

Club Brugge had zondag voldoende aan drie doelpunten om Genk opzij te zetten. Carlos Forbs opende de score, waarna Han-Beom Lee en Brandon Mechele in de tweede helft toesloegen op stilstaande fases. Genk kreeg zelf ook mogelijkheden, maar kon die niet benutten.

‘Vanaken en Vetlesen waren zeer goed’

Degryse zag vooral bij Club Brugge een duidelijke structuur. “Dat Club makkelijk de flanken vond, heeft ook te maken met het prima positiespel op het middenveld. Vanaken en Vetlesen waren zeer goed, terwijl Potts een betere wedstrijd speelde dan de voorbije weken", klinkt het in HLN.

Volgens de analist lag de sleutel in de manier waarop de Brugse middenvelders elkaar voortdurend vonden. “De middenvelders maakten driehoekjes met kleine tikjes op korte afstanden. Het is een beetje hetzelfde verhaal als bij Union: spelers die perfect op elkaar afgestemd zijn. De ene weet van de ander wat die gaat doen.”

Dat contrast met Genk valt volgens Degryse steeds meer op. “Helemaal anders dan bij Racing Genk, waar ik de indruk krijg dat het aanvalsspel eigenlijk op intuïtie verloopt. Ik zie geen structuur. Hoe gaan we ons vrijspelen? Hoe gaan we lopen? Ach, we zien het wel.”

Het is een opvallende kritiek op een ploeg die in de eerste wedstrijden nochtans geregeld aantrekkelijk voetbal liet zien. Genk verloor op de openingsspeeldag bij Zulte Waregem, maar pakte daarna onder meer een ruime zege tegen Beveren en speelde gelijk tegen Antwerp, Anderlecht en Gent. Na de nederlaag in Brugge blijft de balans echter steken op 9 op 21.

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‘Ik mis drive, scherpte en vastberadenheid’

Ook de manier waarop Genk de wedstrijd in Brugge verloor, versterkte de zorgen van Degryse. De tweede en derde Brugse treffer kwamen er na stilstaande fases. Lee profiteerde van een vrije trap, terwijl Mechele bij een hoekschop te veel ruimte kreeg.

“Dat is een probleem, plus een gekende mentale kwestie”, stelt Degryse. “Genk slikt de 2-0 en de 3-0 op achtereenvolgens een hoekschop en een vrijschop, waarbij de centrale verdedigers Lee en Mechele zomaar kunnen scoren. Ik mis drive, scherpte, vastberadenheid.”

Voor Degryse is de huidige positie dan ook moeilijk te rijmen met de kwaliteiten die in de Genkse selectie aanwezig zijn. “9 op 21 is veel te weinig voor een selectie met die kwaliteit. Tien punten achterstand op Union, negen punten op Club. En we zijn nog oktober niet.”

Vooral de reactie van de spelers baart hem zorgen. “Het ergste is dat de spelers zoiets niet eens erg lijken te vinden. Er is geen opstand. Het is allemaal te gelaten bij Genk.”

De cijfers onderstrepen alvast dat Genk werk voor de boeg heeft. De Limburgers staan momenteel negende met 9 op 21, terwijl Club Brugge dankzij de overwinning op 15 punten komt.

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