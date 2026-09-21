Union, dat is de topfavoriet voor de titel... Toch? Hubert niet tevreden: "Het had altijd 0-4 moeten zijn"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Union, dat is de topfavoriet voor de titel... Toch? Hubert niet tevreden: "Het had altijd 0-4 moeten zijn"
Foto: © photonews
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Union blijft maar doordenderen in de Jupiler Pro League, maar David Hubert stapte zaterdag niet helemaal tevreden van de Bosuil. Zijn ploeg had Antwerp met 0-2 verslagen, maar volgens de Union-coach had het verschil veel groter moeten zijn. "Het had altijd 0-4 moeten zijn", klonk het opvallend scherp.

Union controleerde de wedstrijd grotendeels en kreeg mogelijkheden genoeg om Antwerp definitief uit de wedstrijd te spelen. De Brusselaars creëerden meerdere grote kansen, maar lieten de thuisploeg telkens ontsnappen. Daardoor bleef Antwerp tot diep in de wedstrijd in leven en bleef de marge beperkt tot één doelpunt.

Precies dat zat Hubert dwars. Niet de prestatie, wel het feit dat zijn spelers te weinig rendement haalden uit hun overwicht.

Union laat Antwerp te lang hopen

"We hebben het onszelf moeilijker gemaakt dan nodig", was de essentie van de analyse van Hubert. Volgens de trainer zat er veel meer in de wedstrijd. Union had de controle, vond regelmatig de ruimte en kwam meermaals in kansrijke posities, maar de beslissende actie ontbrak.

De laatste pass was niet altijd zuiver genoeg en ook in de afwerking liet Union steken vallen. Daardoor kreeg Antwerp de mogelijkheid om te blijven geloven in een comeback, zeker in een geladen Bosuil waar het publiek zich voortdurend achter de thuisploeg schaarde.

Voor Hubert is dat dan ook het voornaamste werkpunt. Een ploeg die bovenaan wil blijven meedoen, moet volgens hem dergelijke wedstrijden sneller beslissen. Union heeft inmiddels genoeg kwaliteiten om wedstrijden te domineren, maar moet leren om dat overwicht ook consequenter in doelpunten uit te drukken.

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Dat de Brusselaars ondanks die gemiste kansen toch relatief comfortabel overeind bleven, zegt tegelijk veel over hun huidige maturiteit. Zelfs op een moeilijke verplaatsing, enkele dagen na Europees voetbal, bleef Union zijn principes trouw. Dit is een machine die zelfs Club Brugge naar de troon zal steken.

Niemand staat boven de groep

Dat Union voorlopig zo moeilijk af te stoppen is, heeft volgens Hubert bovendien niet alleen met individuele kwaliteiten te maken. De coach hamert voortdurend op het belang van de groep. Dat hij zijn basiself regelmatig kan aanpassen zonder dat de prestaties drastisch veranderen, is volgens hem een van de belangrijkste fundamenten onder het huidige succes.

"Niemand staat boven de groep. Dat is voor mij niet onderhandelbaar", maakte Hubert duidelijk. Wie zijn rol niet accepteert of niet bereid is om anderen beter te maken, zal dat volgens de coach voelen. De groep komt voor alles.

Doelpuntensaldo van +18 na 7 matchen

Dat principe lijkt momenteel uitstekend te werken. Union verzamelde na zeven wedstrijden negentien punten en maakte al 21 doelpunten, terwijl het slechts drie tegengoals incasseerde. De cijfers onderstrepen hoe sterk de start is, maar Hubert wil vooral vermijden dat zijn spelers daardoor tevreden worden.

"We zijn nog nergens", benadrukte hij. De interlandbreak geeft Union de kans om fysiek te herstellen, maar ook om verder te werken aan de details. De coach wil dat zijn ploeg haar principes blijft aanscherpen en telkens opnieuw enkele procenten beter wordt.

De ervaring van de voorbije seizoenen moet daarbij helpen. Union weet inmiddels hoe zwaar een seizoen met Europees voetbal kan wegen en hoe belangrijk het is om mentaal te kunnen schakelen wanneer de benen minder fris zijn.

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