Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule
Foto: © photonews
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Union Saint-Gilloise zag afgelopen zomer een indrukwekkend aantal sterkhouders vertrekken. Promise David, Christian Burgess, Fedde Leysen, Anan Khalaili, Kjell Scherpen en Mohamed Fuseini trokken naar andere oorden, terwijl ook enkele spelers met een kleinere rol afscheid namen. Op papier leek de landskampioen daarmee een aanzienlijk deel van zijn sportieve fundament kwijt te zijn. Toch is er van een terugval voorlopig nauwelijks sprake.

Union blijft presteren en bewijst opnieuw dat het transferbeleid van de club verder gaat dan simpelweg vertrekkers vervangen: de volgende generatie staat vaak al klaar voordat het vertrek zich aandient.

De voorbije zomer was er een ware uittocht bij Union Saint-Gilloise. Promise David, Christian Burgess, Fedde Leysen, Anan Khalaili, Kjell Scherpen, Ousseynou Niang en Mohamed Fuseini vertrokken uit het Dudenpark. Daar kwamen ook spelers met een kleinere rol bij, zoals Giger, Barry, François en Teunckens.

Het ging niet zomaar om een reeks transfers. Union verloor zijn aanvoerder en defensieve leider Burgess, een vaste partner centraal achterin, topschutter Promise David en smaakmaker Anan Khalaili. Ook doelman Scherpen vertrok, en een keeper vervangen blijft voor elke Belgische club een delicate opdracht. De vraag lag dus voor de hand: hoe zou Union dit allemaal opvangen?

Union vindt oplossingen in eigen kern

Alsof die sportieve aderlating nog niet volstond, kreeg de landskampioen ook af te rekenen met extra problemen. Anouar Aït El-Hadj zette zichzelf om opvallende redenen buitenspel, net op het moment dat hij een steeds grotere rol was gaan spelen bij Union. Kevin Mac Allister liep dan weer een zware blessure op, kort nadat zijn contractverlenging nog als uitstekend nieuws werd onthaald.

Mac Allister Kevin
© photonews

Toch blijft Union opvallend rustig onder die omstandigheden. Wie de Brusselaars de voorbije jaren volgde, weet dat de club zelden verrast wordt door een vertrek. De opvolging staat vaak al klaar in de kern, soms zelfs maanden voor een speler echt doorbreekt. Het verhaal van Cameron Puertas is daar nog altijd een treffend voorbeeld van.

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Spelers die vorig seizoen werden gehaald, krijgen bij Union doorgaans tijd om zich aan te passen. Vervolgens nemen ze een jaar later zonder veel lawaai een hoofdrol op. Die aanpak levert de club opnieuw rendement op.

David Hubert profiteert van een uitgekiend model

Mateo Biondic, Besfort Zeneli, Guilherme Smith en Massiré Sylla tonen dat Union voor een groot deel al intern op de zomerse vertrekken had geanticipeerd. De huidige nieuwkomers, onder wie Dylan Aquino, Darius Olaru en Nohim Chibani, hoeven dan ook niet meteen alles te dragen. Bij Union weten ze dat groei niet altijd in de eerste maanden zichtbaar is.

Daarnaast sloegen enkele versterkingen onmiddellijk aan. Rebohile Mofokeng en Hervé Koffi brachten vanaf hun eerste optredens kwaliteit en rust. Zelfs na de blessure van Mac Allister en ondanks schorsingen van ervaren krachten in Europa, zette Union sterke prestaties neer tegen Viktoria Plzen en Antwerp.

Terwijl veel clubs de extra lange interlandbreak gebruiken om oplossingen te zoeken, kan David Hubert met vertrouwen naar zijn ploeg kijken. De coach zal het zelf wellicht anders zien, maar het systeem van Union lijkt bijzonder soepel te blijven draaien. Dat is geen toeval, maar het resultaat van een heldere visie op scouting, transfers en spelerontwikkeling.

Union is een topclub, maar mist nog een passend stadion

De tijd van twijfels lijkt definitief voorbij. Union Saint-Gilloise heeft zich in enkele seizoenen opgewerkt tot een van de grote namen in het Belgische voetbal. Sportief, organisatorisch en financieel behoort de club steeds nadrukkelijker tot de top.

Alleen de stadionkwestie blijft een rem op die verdere groei. Het Joseph Marienstadion in het Dudenpark heeft een unieke charme, maar voldoet niet aan de noden van een club die jaarlijks Europees voetbal ambieert. Het project voor het Stade Bempt wordt daardoor almaar relevanter.

Union moest deze zomer al uitwijken naar Oostende voor de Europese voorrondes en speelt ook tijdens de competitiefase opnieuw op verplaatsing. Het duel met Hapoel Beer-Sheva moet zelfs buiten België worden afgewerkt, omdat er geen geschikt Belgisch stadion beschikbaar is voor die wedstrijd met een verhoogd veiligheidsrisico.

Tegen 2029 wil Union zijn nieuwe stadion openen. Als de sportieve lijn wordt doorgetrokken, is de kans groot dat de prijzenkast in de tussentijd nog wat voller wordt.

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