Verrassing: ex-Antwerp-speler (en lid van kampioenenploeg) is ineens Frans international onder Zinedine Zidane

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Verrassing: ex-Antwerp-speler (en lid van kampioenenploeg) is ineens Frans international onder Zinedine Zidane
Foto: © photonews
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Jean Butez mag zich vanaf maandag Frans international noemen. De 31-jarige doelman van Como kreeg zondagavond onverwacht een oproep voor de Franse nationale ploeg nadat Robin Risser wegens fysieke problemen moest afhaken. Een opmerkelijke bekroning voor een keeper die enkele jaren geleden nog op een zijspoor belandde bij Antwerp.

De Franse voetbalbond bevestigde dat Risser niet tot de selectie zal toetreden en vervangen wordt door Butez. Voor de voormalige doelman van Antwerp is het zijn allereerste oproep voor Les Bleus. Dat die er pas op 31-jarige leeftijd komt, maakt het verhaal des te opvallender.

Butez werd opgeleid bij Lille, maar kwam daar nooit aan spelen toe in de eerste ploeg. Zijn doorbraak kwam uiteindelijk in België. Eerst bij Moeskroen, waar hij na een uitleenbeurt definitief neerstreek, en vervolgens bij Antwerp.

Van Moeskroen naar een hoofdrol bij Antwerp

Butez maakte in 2017 zijn debuut op het hoogste Belgische niveau bij Moeskroen. De Franse doelman groeide er snel uit tot een betrouwbare titularis en verdiende daarmee een transfer naar Antwerp in 2020.

Op de Bosuil beleefde hij vervolgens de mooiste periode uit zijn carrière tot dan toe. Butez werd een vaste waarde onder de lat en was een van de gezichten van het Antwerp dat in 2023 geschiedenis schreef. De Great Old pakte dat seizoen de landstitel, de Beker van België én de Supercup. Butez hield dat seizoen in alle competities maar liefst 27 keer zijn doel schoon.

Ook in de Champions League-campagne van Antwerp kwam hij in actie. In totaal verdedigde Butez 135 keer het doel van de eerste ploeg van Antwerp.

Toch veranderde zijn situatie daarna drastisch. Na een mislukte transfer en een veranderde sportieve hiërarchie verloor Butez zijn plaats onder de lat. Senne Lammens nam uiteindelijk de fakkel over. Butez belandde zelfs bij de Young Reds, waar hij in november 2024 nog opzien baarde met een spectaculaire lob vanop ongeveer 70 meter.

Zijn vertrek bij Antwerp kwam uiteindelijk in januari 2025. Butez koos voor Como, waar hij een contract voor drie seizoenen tekende. Hij had ook gesprekken met onder meer Anderlecht en werd eerder gelinkt aan Burnley, maar uiteindelijk bleek Italië de bestemming.

Via Como naar een eerste kans bij Les Bleus

In Italië maakte Butez vervolgens opnieuw grote stappen. Hij groeide uit tot eerste doelman van Como en miste vorig seizoen geen enkele wedstrijd: hij kwam 44 keer aan de aftrap. Zijn prestaties leverden hem in juni al een contractverlenging tot 2030 op.

Como kende bovendien een opmerkelijk seizoen. De club eindigde als vierde in de Serie A en plaatste zich daarmee voor de Champions League. 

De Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft hem nu voor het eerst bij de selectie gehaald. Butez zal aansluiten bij een groep die onder meer naar Turkije trekt en daarna België treft. Op 28 september staat de confrontatie met de Rode Duivels gepland.

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Jean Butez

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