Wat loopt er mis bij KRC Genk? Peter Vandenbempt is scherp

KRC Genk heeft zondag opnieuw een tik gekregen in de strijd met de topclubs. De Limburgers verloren met 3-0 op het veld van Club Brugge en blijven na zeven speeldagen hangen op negen punten. Met twee zeges, twee nederlagen en drie gelijke spelen staat Genk voorlopig pas tiende.

Peter Vandenbempt zag bij Sporza wel momenten waarop Genk gevaarlijk kon worden, maar vond Club Brugge over de hele wedstrijd duidelijk sterker. Volgens hem blijft vooral de wisselvalligheid een groot probleem. “Genk bood weerstand, maar werd – zoals bijna elke wedstrijd dit seizoen – gefnuikt door een gebrek aan stabiliteit.”

Stilstaande fases blijven pijn doen

Vooral defensief liep het opnieuw fout. Twee van de drie Brugse doelpunten vielen na stilstaande fases en dat baart Vandenbempt zorgen. “Dat wijst toch op een gebrek aan scherpte en focus in het eigen strafschopgebied.”

Ook tactisch blijft Jess Thorup volgens de analist zoeken. Genk begon het seizoen vrij open, maar slikte daardoor te veel doelpunten. Nadien koos de trainer voor meer compactheid, met als gevolg dat de ploeg aanvallend minder produceerde.

Die zoektocht duurt ondertussen al een tijdje. “Thorup kan wel stellen dat er telkens meer in de wedstrijden zat, maar als je dat elke keer opnieuw moet zeggen en het er elke keer niet uithaalt, wordt dat toch structureel.”

Lange achtervolging dreigt

Vandenbempt stelt zich ook de vraag of er naast stabiliteit misschien een kwaliteitsprobleem speelt. Volgens hem ontbreekt het Genk bovendien aan de wil om wedstrijden naar zich toe te trekken, ook op momenten waarop het spel daar misschien niet volledig aanleiding toe geeft.



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De nederlaag in Brugge komt op een slecht moment. Terwijl Genk zelf opnieuw punten laat liggen, blijven meerdere concurrenten bovenin wel winnen. Daardoor loopt de achterstand op sommige topploegen al op tot negen à tien punten.

Voor Genk dreigt zo vroeg in het seizoen al een lange achtervolging. De ploeg krijgt regelmatig kansen en speelt bij momenten goed voetbal, maar slaagt er voorlopig niet in om dat consequent om te zetten in resultaten. Dat is volgens Vandenbempt stilaan het echte probleem.