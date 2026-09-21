Wittebroodsweken Stijnen-Nainggolan voorbij: om disciplinaire redenen uit kern

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Wittebroodsweken Stijnen-Nainggolan voorbij: om disciplinaire redenen uit kern
Foto: © photonews
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Er lijkt steeds meer ruis te zitten op de situatie rond Radja Nainggolan bij Patro Eisden Maasmechelen. De ex-Rode Duivel was zondagavond niet eens opgenomen in de wedstrijdselectie voor de verplaatsing naar Dender. Trainer Stijn Stijnen hield het na de nederlaag op een opvallend vage verklaring. Volgens HLN zou Nainggolan om disciplinaire redenen zijn geschorst.

"Radja is om verschillende redenen niet geselecteerd", verklaarde Stijnen na de wedstrijd. Veel duidelijkheid verschafte de Patro-coach daarmee niet. Opvallend is vooral hoe snel de status van Nainggolan binnen de ploeg lijkt te zijn veranderd.

Van titularis naar volledig uit de selectie

Vorig seizoen werd Nainggolan gehaald als een van de ervaren krachten die Patro door het seizoen moesten loodsen. Intussen is zijn rol duidelijk veranderd. Vorige week tegen Eupen begon de 38-jarige middenvelder al verrassend op de bank. Stijnen liet hem uiteindelijk na ongeveer een uur invallen, samen met Stef Peeters.

Ook toen was de boodschap van de trainer duidelijk. Na de 1-2-nederlaag tegen Eupen stelde Stijnen dat zijn ervaren spelers meer verantwoordelijkheid moesten nemen. "Wij kiezen altijd voor oudere spelers die hun verantwoordelijkheid nemen en daar verwacht ik als coach meer van", klonk het toen.

Een week later ging de situatie nog een stap verder. Nainggolan ontbrak volledig tegen Dender. Patro verloor met 1-0 na een doelpunt van Adam Nhaili in de slotfase en blijft daardoor met amper drie punten achter in de Challenger Pro League.

De afwezigheid van Nainggolan zou niet louter een sportieve keuze zijn, maar  de middenvelder zou door de club disciplinair zijn geschorst. Patro zelf heeft dat voorlopig niet expliciet bevestigd.

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Patro zit ondertussen diep in de problemen

De timing maakt de situatie extra gevoelig. Patro begon het seizoen nog met een 2-1-zege tegen RSCA Futures, maar verloor vervolgens vijf wedstrijden op rij. Lierse, Club NXT, Beerschot, Eupen en nu Dender waren telkens te sterk.

Tegen Dender kon Patro bovendien amper voor aanvallend gevaar zorgen. De thuisploeg trok het initiatief na rust steeds meer naar zich toe en vond uiteindelijk in de 83ste minuut de opening. Patro slaagde er niet meer in te reageren en eindigde de wedstrijd zelfs met tien na een late rode kaart voor Sami Lahssaini.

Daarmee staat Stijnen voor een bijzonder moeilijke opdracht. De trainer had eerder al duidelijk gemaakt dat zijn spelers minder moeten praten en vooral hard moeten werken. "Onze mond houden en hard werken", was zijn boodschap na de nederlaag tegen Eupen.

Of Nainggolan snel opnieuw deel zal uitmaken van de plannen, is voorlopig onduidelijk. Feit is wel dat zijn situatie in amper enkele weken een opvallende wending heeft genomen: van ervaren titularis, naar bankzitter en invaller, naar een speler die zelfs niet meer tot de wedstrijdselectie behoort. In een ploeg die na zes speeldagen slechts drie punten telt, zorgt dat onvermijdelijk voor extra vragen.

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