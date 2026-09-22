Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom
Foto: © photonews
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Club Brugge en Union SG bouwen in de nabije toekomst een nieuwe voetbaltempel. Ook bij RSC Anderlecht lagen er plannen op tafel. Michael Verschueren geeft een stand van zaken.

Club Brugge wil in het najaar beginnen aan de (voorbereidende) werken voor het nieuwe stadion. De Belgische landskampioen streeft ernaar om in 2029 te verhuizen. 

Ook Union SG maakt vorderingen. Les Unionistes hebben nog geen bouwvergunning, maar het is ondertussen wél duidelijk dat de Bempt-site in Vorst hun nieuwe thuishaven zal worden.

Eurostadion, Cora-site of renovatie én uitbreiding van het Lotto Park?

Ook RSC Anderlecht had de voorbije jaren verschillende stadionplannen. De Belgische recordkampioen zou de intrek nemen in het Eurostadion. Uiteindelijk is dat project nooit van de grond gekomen.

De voorbije jaren lag een renovatie én uitbreiding van het Lotto Park op tafel. Daarnaast werd onderzocht of er een multifunctioneel stadion kon worden gebouwd op de Cora-site in Anderlecht.

Marc Coucke Michael Verschueren
© photonews

"Het is ondertussen héél duidelijk dat een nieuw stadion een boost geeft aan de inkomsten", weet ook Michael Verschueren. "Het gaat al snel over vijftien tot vijfentwintig procent. Anderlecht kan dat niet voorleggen. Wij hebben geen dossier."

"Iedereen weet dat Anderlecht jarenlang heeft geprobeerd om via het Eurostadion of via een uitbreiding van het Lotto Park onze capaciteit te vergroten", gaat de voorzitter van paars-wit verder in Het Nieuwsblad

We hebben beslist dat de focus nu eerst en vooral op sportief succes moet liggen

Michael Verschueren

Verschueren steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat een stadiondossier vandaag in de koelkast zit. "We hebben beslist dat de focus nu eerst en vooral op sportief succes moet liggen. We zullen ten gepasten tijde terugkomen op het stadion dossier."

"Of ik tevreden ben met de huidige capaciteit van het Lotto Park? We zitten altijd gezellig vol", aldus Verschueren. "Elke wedstrijd is uitverkocht en er is wachtlijst van 6.500 fans die bereid zijn om te betalen voor een abonnement."

Eerst sportief succes en pas dan extrasportieve plannen

Dé vraag die we moéten stellen: laat Anderlecht geen bergen geld liggen door niet meer aan een stadiondossier te werken? "Ik denk dat de club eerst en vooral wakker moet liggen van het feit dat we al tien jaar wachten op sportief succes."

"Anderlecht moet eerst terug strijdvaardig zijn én elke competitie aanvatten met de ambitie om te winnen", besluit de voorzitter. "Niemand zou begrijpen moesten we de zaken omgekeerd aanpakken."

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