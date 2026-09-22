Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij”
Foto: © photonews
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Antwerp begon veelbelovend aan het seizoen, maar is na zeven speeldagen helemaal teruggevallen. De Great Old pakte slechts zeven punten en verloor inmiddels vier competitiewedstrijden op rij. Na nederlagen tegen Standard en Club Brugge volgde zondag ook een 0-2 tegen Union. Analist Patrick Goots ziet vooral nog veel onduidelijkheid bij coach Marvin Compper. “Het is al een paar weken precies een loterij”, klinkt het in GvA.

“Hij heeft nog geen enkele keer met dezelfde ploeg gespeeld”

Volgens Goots is de grootste vraag momenteel welke basiself Compper voor ogen heeft. De Duitser experimenteerde de voorbije weken regelmatig met zijn opstelling en wisselde daarbij ook verschillende basisspelers.

“Ik denk dat hij nog geen enkele keer met dezelfde ploeg speelde. En dikwijls verdwijnen meerdere basispionnen uit het team”, stelt Goots. Tegen Union was Daam Foulon bijvoorbeeld niet aan de aftrap verschenen. De analist begrijpt die keuze niet helemaal.

“Foulon zat nu op de bank. Volgens mij is hij fit, maar toch zette hij met Schelfhout een rechtsvoetige op de linksachter.”

Ook Thibo Somers, de Antwerpse aanvoerder, verdween uit de basis. Daarbij blijft ook de aanval een vraagteken. Michael Frey en Snayder Porozo beschikken over verschillende kwaliteiten.

“Ik vraag mij nog steeds af of Frey en Porozo een complementair spitsenduo kunnen vormen. Je zou ze eens samen moeten kunnen beoordelen in een winstmatch, en niet wanneer de ploeg achterstaat.”

Het probleem is volgens Goots dan ook niet dat Antwerp geen kwaliteit heeft, maar dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de beste manier om die kwaliteit te benutten. “Kortom, er zijn nog heel veel vraagtekens.”

“Met Westerlo en Charleroi komt er een cruciaal tweeluik”

De interlandperiode biedt Compper tijd om opnieuw naar zijn elftal te kijken. Antwerp trekt tijdens de break op ministage naar Nederland en de trainer gaf eerder al aan dat hij over enkele weken een andere ploeg wil zien. Dat is geen overbodige luxe: de volgende twee competitieduels zijn tegen Westerlo en Charleroi.

Goots ziet echter meteen een bijkomende moeilijkheid. Antwerp moet tijdens de interlandperiode verschillende spelers missen. “En terecht, alleen mis je met Vermeeren, Deuff, Porozo en Mejia vier cruciale pionnen wegens interlandverplichtingen. Het wordt dus weer wikken en wegen.”

Daarmee wordt de zoektocht naar een vaste structuur opnieuw bemoeilijkt. Tegelijk krijgt Antwerp na de interlandbreak meteen wedstrijden waarin punten broodnodig zijn. Westerlo staat als eerste op het programma, waarna Charleroi naar de Bosuil komt.

Voor Goots is de opdracht duidelijk. “Daarin zou Antwerp vier op zes moeten pakken, om weer in het goede elan te komen.”

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