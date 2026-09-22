Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”
Foto: © photonews
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De Nations League-wedstrijden tussen Ierland en Israël zijn nog niet eens begonnen, maar de controverse rond de twee duels neemt nu al grote proporties aan. Bondscoach Heimir Hallgrímsson sprak zich bijzonder duidelijk uit over de beladen confrontatie, waarna de Israëlische voetbalbond hard terugreageerde.

Intussen groeit in Ierland ook het protest: meer dan 160 sporters hebben de nationale ploeg opgeroepen om de wedstrijden te boycotten.

Hallgrímsson: “We spelen tegen genocide”

Ierland en Israël treffen elkaar op 27 september in het Hongaarse Debrecen en op 4 oktober in het Servische Bačka Topola. Beide wedstrijden worden op neutraal terrein gespeeld en achter gesloten deuren. De Ierse voetbalbond besliste eerder al dat er geen tickets aan Ierse supporters worden verkocht, terwijl de thuiswedstrijd om veiligheids- en operationele redenen naar Servië werd verplaatst.

De politieke en maatschappelijke gevoeligheid rond de duels is al maanden groot. Ierland heeft zich binnen het internationale voetbal uitgesproken voor sancties tegen Israël en de Football Association of Ireland (FAI) heeft UEFA en FIFA gevraagd om verdere stappen te ondernemen. Volgens FAI-topman David Courell bevindt de bond zich daardoor in een bijzonder moeilijke positie, aangezien UEFA voorlopig geen aanleiding ziet om Israël uit internationale competities te weren.

Ook Hallgrímsson werd tijdens de bekendmaking van zijn selectie gevraagd hoe hij de wedstrijden tegen Israël kon rijmen met de oorlog in Gaza.

De IJslander maakte daarbij een scherp onderscheid. “We spelen niet met genocide, we spelen tegen genocide. We spelen tegen Israël, we spelen niet met Israël”, zei hij.

De uitspraak lokte meteen een reactie uit bij de Israëlische voetbalbond. Die beschuldigde Hallgrímsson in een verklaring van “domheid, onwetendheid en hypocrisie” en stelde dat Israël volgens de bond op tal van gebieden een bijdrage heeft geleverd aan de wereld en de mensheid.

De FAI heeft voorlopig niet inhoudelijk gereageerd op de aanval van de Israëlische bond. Hallgrímsson zal de kwestie naar verwachting opnieuw moeten toelichten tijdens zijn persmoment in aanloop naar de komende interlandperiode.

Meer dan 160 sporters vragen om boycot

De discussie blijft bovendien niet beperkt tot de voetbalbonden. In Ierland is de voorbije dagen een nieuwe campagne op gang gekomen om de spelers op te roepen niet deel te nemen aan de twee wedstrijden.

Meer dan 160 Ierse sporters ondertekenden een open brief van Irish Sport for Palestine waarin ze de nationale ploeg vragen om de confrontaties met Israël te boycotten. Onder de ondertekenaars bevinden zich bekende namen uit onder meer atletiek, rugby, voetbal, boksen en Gaelic games. Ook voormalig Iers international Louise Quinn en olympisch atlete Ciara Mageean behoren tot de ondertekenaars.

De campagne kreeg maandagavond ook letterlijk een gezicht. Een groep demonstranten verzamelde zich bij het hotel van de Ierse selectie in Castleknock en riep op om de wedstrijden niet te spelen. Het protest komt bovenop eerdere acties, waaronder een incident waarbij tijdens een interland tegen Qatar tennisballen op het veld werden gegooid.

Binnen de Ierse voetbalbond werd de kwestie eerder al besproken. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in juli stemde de Ierse voetbalgemeenschap volgens CEO David Courell met 75 tegen 32 voor het doorgaan van de wedstrijden. De FAI benadrukt dat ze de duels zal afwerken, maar blijft tegelijk bij haar oproep aan UEFA en FIFA om Israël op institutioneel niveau ter discussie te stellen.

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