Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

Carlos Forbs was nooit een speler zonder talent. Zijn snelheid, explosiviteit en dribbel waren al aanwezig toen Ajax hem voor een miljoenenbedrag bij Manchester City weghaalde. Het probleem was dat die kwaliteiten in Amsterdam en later bij Wolverhampton niet genoeg bleken.

Forbs kon een wedstrijd openbreken, maar kon hem nog niet controleren. Anderhalf jaar later is dat precies het verschil bij Club Brugge. De Portugees is nog altijd razendsnel, maar hij is niet meer afhankelijk van die ene kwaliteit.

Dat is de belangrijkste ontwikkeling die Forbs in Brugge heeft doorgemaakt. Zijn cijfers vertellen een deel van het verhaal. In zijn eerste seizoen bij Club Brugge kwam hij in de competitie aan acht goals en acht assists in 37 wedstrijden.

Dit seizoen begon hij opnieuw sterk: na zes competitiewedstrijden staat hij op twee goals en drie assists. Over zijn eerste twee seizoenen in België is hij rechtstreeks betrokken bij 21 competitiedoelpunten. Maar wie alleen naar die cijfers kijkt, mist waarom Forbs veranderd is.

Club Brugge gaf Forbs iets wat Ajax hem niet kon geven

Bij Ajax werd Forbs al snel beoordeeld op wat hij niet kon. Hij was te wisselvallig, maakte niet altijd de juiste keuze en had het moeilijk wanneer een tegenstander zich diep terugtrok. Zijn snelheid was onmiskenbaar, maar wanneer er geen ruimte lag, werd het spel voor hem veel ingewikkelder.

Bij Club Brugge werd dat niet genegeerd, maar kreeg hij wel de tijd om eraan te werken. Forbs hoefde niet langer alleen maar de speler te zijn die in de ruimte moest worden aangespeeld. Hij moest leren om zelf ruimtes te creëren. Wanneer moet hij breed blijven? Wanneer moet hij naar binnen komen? Wanneer moet hij zijn man opzoeken en wanneer is een eenvoudige combinatie de betere oplossing?





Dat lijkt misschien vanzelfsprekend voor een aanvaller van 22 jaar, maar precies daar zat een belangrijk verschil tussen de Forbs van Ajax en de huidige Forbs.

Een jaar geleden kon hij nog nauwelijks negentig minuten op hetzelfde niveau spelen. Tegen een lager blok bleef het zoeken naar oplossingen. Nu is hij veel meer betrokken bij het spel en kan hij ook zonder grote ruimtes gevaarlijk worden.

Dat zie je ook in zijn huidige rol. Hij krijgt de bal ook vroeg in aanvallende zones, zoekt vaker de één-tegen-één op en combineert meer. Tegen Genk was hij opnieuw beslissend met een doelpunt en behoorde hij tot de uitblinkers. Het is precies wat Club Brugge hoopte toen het hem aantrok.

Leko heeft de explosiviteit niet weggehaald, maar leren doseren

Ivan Leko speelt daarin een belangrijke rol. Niet omdat de Kroaat plots een compleet andere voetballer van Forbs heeft gemaakt, maar omdat hij hem veel meer verantwoordelijkheid geeft.

Het systeem van Club Brugge is bovendien bijzonder geschikt voor zijn kwaliteiten. De ploeg speelt met hoge intensiteit en wil aanvallend snel schakelen. Dat geeft Forbs de ruimte om zijn explosiviteit te gebruiken, maar tegelijk wordt er meer van hem gevraagd wanneer Club Brugge langdurig aan de bal is.

Daardoor is zijn grootste kwaliteit geen eindpunt meer, maar een wapen binnen een groter pakket. De oude Forbs wilde soms te snel naar de individuele actie. De huidige Forbs lijkt beter te herkennen wanneer hij moet versnellen en wanneer hij het spel moet verderzetten. Hij kan nog altijd verkeerde keuzes maken, maar het aantal momenten waarop hij zichzelf uit de wedstrijd speelt, is kleiner geworden.

Leko gaf hem verantwoordelijkheid

Leko houdt hem daar ook scherp in. Dat bleek eind augustus nog bijzonder duidelijk, toen de trainer na de rode kaart van Forbs tegen Gent woedend reageerde. Leko benadrukte dat een speler fouten mag maken in het voetbal, maar dat je je ploeg niet op die manier in de problemen mag brengen.

Dat incident zegt eigenlijk veel over de status die Forbs inmiddels heeft. Bij Ajax was hij vooral een talent dat moest bewijzen dat hij het niveau aankon. Bij Club Brugge is hij een speler van wie de trainer verwacht dat hij verantwoordelijkheid neemt.

Forbs heeft bovendien niet alleen op tactisch vlak stappen gezet. Hij is fysiek veel betrouwbaarder geworden. Zijn eerste seizoen in België eindigde met 2.664 speelminuten in de competitie. Hij startte 32 van zijn 35 wedstrijden. Dat is ver verwijderd van de speler die bij Wolves amper aan 232 competitieve minuten kwam en voornamelijk als invaller werd gebruikt.

De club heeft Forbs niet beter gemaakt door zijn grootste kwaliteit te veranderen. Ze heeft hem beter gemaakt door er andere kwaliteiten naast te zetten. Zijn snelheid is er nog. Zijn dribbel is er nog. Zijn drang om een verdediger op te zoeken is er nog. Maar ondertussen weet Forbs beter wat hij moet doen vóór en ná die actie.

Dat verklaart ook waarom hij vandaag een veel interessantere speler is dan degene die Ajax twee jaar geleden achter zich liet. Hij is niet langer alleen een belofte die op zijn potentieel wordt beoordeeld. Hij heeft rendement, speelt Europese wedstrijden en is binnen het elftal van Leko een speler geworden die het verschil kan maken.

De weg is bovendien nog niet af. Zijn besluitvorming kan nog scherper en ook defensief kan hij constanter worden. Maar juist dat maakt zijn ontwikkeling zo interessant.