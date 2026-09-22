Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch
Foto: © photonews
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Union SG heeft maandag tijdens de interlandbreak een oefenwedstrijd afgewerkt tegen Lierse. Op het oefenveld van de Brusselaars kregen verschillende spelers uit de A-kern en de U23 minuten. Sportief leverde dat geen overwinning op: Lierse trok met 2-3 aan het langste eind.

Union bevestigde zelf dat het met een gemengde ploeg aantrad. “Een mix van spelers uit de eerste ploeg en de U23 nam het op tegen Lierse”, klonk het via X. Aquino en Raul zorgden voor de twee doelpunten van de landskampioen.

Lierse maakte via Facebook bekend dat Mitrovic, El Touile en Kouam de treffers voor de Pallieters voor hun rekening namen. Voor beide clubs was het duel vooral een kans om spelers aan het werk te zetten die tijdens de interlandperiode minder ritme opdoen.

Union blijft sterk aan kop

De nederlaag verandert uiteraard niets aan de uitstekende competitiestart van Union. De Brusselaars staan na zeven speeldagen alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League met negentien punten.

Union won zes keer en liet voorlopig slechts één keer punten liggen. Dat gebeurde in eigen huis tegen Zulte Waregem. Afgelopen weekend bevestigde de ploeg haar sterke vorm nog met een 0-2-overwinning op het veld van Antwerp.

Na de winterstop hervat Union de competitie met een thuiswedstrijd tegen OH Leuven. Tot dan krijgt de technische staf de kans om met de spelers die in Brussel zijn gebleven verder te werken aan automatismen en fysieke paraatheid.

Lierse wacht nog bekeropdracht

Voor Lierse is de situatie in de Challenger Pro League een stuk moeilijker. De Pallieters staan momenteel twaalfde met vijf punten uit vijf wedstrijden.

Voor hen is de interlandbreak bovendien nog niet volledig vrij. Zondag wacht in de zesde ronde van de Beker van België nog een wedstrijd tegen Union Rochefortoise. Daarna kan ook Lierse zich volledig richten op de hervatting van de competitie.

Na de onderbreking komt Francs Borains op bezoek. De oefenzege tegen Union levert geen punten op, maar kan richting dat volgende competitieluik wel voor vertrouwen zorgen.

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