Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

Danylo Sikan maakte in het tussenseizoen een metamorfose door. De Oekraïense aanvaller kreeg vorig seizoen al het etiket van miskoop opgeplakt, maar lijkt in deze voetbaljaargang een héél belangrijke schakel te worden voor RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht hoestte afgelopen januari vier miljoen euro op Danylo Sikan weg te plukken bij Trabzonspor. Het was één van de laatste wapenfeiten van Olivier Renard vooraleer de voormalige sportief directeur van paars-wit op straat werd gezet.

Ook voor de transfer van Sikan kreeg Renard de nodige kritiek over zich heen. Anderlecht was op de hoogte dat de medische proeven een probleem aan het licht hadden gebracht. Toch duwde Renard door.

© photonews

De komst van Sikan leek verdacht veel op een paniektransfer. Op de koop toe viel de zevenvoudig Oekraïens international al na enkele wedstrijden uit. Van Renard was ondertussen geen spoor meer in het Lotto Park.

Ondertussen heeft het Lotto Park een héél andere Sikan leren kennen. De Oekraïener kan uiteraard als diepe spits spelen, maar Vitor Bruno gebruikte hem ook al als (héél) offensieve nummer tien. Sikan scoorde dit seizoen al zes doelpunten in veertien wedstrijden.

Herboren aanvaller

"Vanaf de eerste dag van de voorbereiding voelde ik me herboren", glimlacht de 25-jarige aanvaller in Het Laatste Nieuws. "En dat is ook te zien op het veld. Ik ben klaar om er de komende maanden een héél goed seizoen van te maken."





Dat gevoel staat haaks op de eerste dagen en weken van Sikan in Brussel. "Bij mijn aankomst in België voelde ik al heel snel dat er iets mis was met mijn heup en adductoren. Er werd gedacht aan pubalgie en ik moest meteen onder het mes."

Ik was in shock

Maar niet alleen het lichaam van Sikan stribbelde tegen. Ook Anderlecht was een wespennest. Niet alleen Oliver Renard, maar ook Besnik Hasi werden in sneltempo aan de deur gezet.

"Dat was enorm zwaar voor mij", legt Sikan uit. "Ik kwam aan in een nieuw land en geraakte meteen geblesseerd. Op de koop toe verandert op een paar weken tijd zowat de hele structuur van de club. Ik was in shock."