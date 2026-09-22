"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk
Foto: © photonews
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KRC Genk heeft de start van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League volledig gemist. De Limburgers staan voor een heuse inhaalrace. Marc Degryse benoemt hét grote probleem van de blauwhemden.

KRC Genk verzamelde amper negen punten in zeven wedstrijden. Enkel tegen SK Beveren en KVC Westerlo slaagden De Smurfen erin om drie punten te pakken. Het spelniveau is de overige wedstrijden was dan weer om te huilen.

De povere resultaten zorgen ervoor dat Genk momenteel op een (gedeelde) negende plaats kampeert in het klassement. De kloof met leider Union SG bedraagt ondertussen al tien punten.

Het is... géén crisis bij KRC Genk? Of toch wel?

Afgelopen weekend kregen De Smurfen nog een pak voor de broek in het Jan Breydelstadion. Na een redelijke start kregen de Limburgers er drie om de oren. Het is een understatement als we van een kansloze nederlaag spreken. 

Het probleem is duidelijk te merken aan de resultaten, maar zit volgens Marc Degryse een pak dieper. We moeten het ook eveneens toegeven: het is momenteel géén crisis in Genk. Héél vreemd, toch? 

© photonews

De Limburgers grepen vorig seizoen ook al naast een ticket voor de Champions Play-Off én slaagden er via de nacompetitie evenmin in om een Europees ticket te pakken. Dan zou je toch denken dat de zenuwachtigheid in de CEGEKA Arena is toegenomen.

Het plotse vertrek van Nicky Hayen naar Burnley FC vlak voor de competitiestart is dan wel een verzachtende omstandigheid. Al spraken Peter Croonen en Dimitri De Condé enkele weken geleden wél een duidelijke ambitie uit.

Marc Degryse legt het (héél grote) probleem van KRC Genk bloot

Croonen en De Condé - en als CEO en sportief directeur van de club hebben ze recht van spreken - hebben de ambitie om met Genk de top drie na te streven én een Europees ticket te pakken. Van die ambitie zitten De Smurfen héél ver. 

"Ik zie bij Genk simpelweg geen structuur", zoekt ook Marc Degryse in Het Laatste Nieuws naar oorzaken. "Ik heb de indruk dat het aanvalsspel op intuïtie verloopt. De spelers weten het eigenlijk zelf niet."

En Degryse legt de vinger op de open wonde. "Ik mis drive, scherpte en vastberadenheid. Genk volgt al op tien punten van Union én op negen punten van Club Brugge. En we zijn nog september, hé."

Is het seizoen van KRC Genk al voorbijv oor het eigenlijk goed en wel begonnen is?

"En weet je wat het ergste van allemaal is?", besluit Degryse. "Het lijkt dat de spelers het zelf niet eens erg vinden. Dat begrijp ik helemaal niet. Er is helemaal geen opstand. Het is allemaal te gelaten bij Genk."

Jess Thorup zal iedere minuut van de (lange) interlandbreak moeten gebruiken om aan de spreekwoordelijke boom te schudden. Genk kan zich de komende weken en maanden amper een scheve schaats veroorloven.

En weet je wat het ergste van allemaal is? Het lijkt dat de spelers van KRC Genk het zelf niet eens erg vinden

Marc Degryse

Voor de volledigheid: na de interlandbreak ontvangen de Limburgers KV Kortrijk. Vervolgens kruisen de blauwhemden de degens met Standard, KV Mechelen en.. Union. Kan Genk anders dan met een negen op negen naar het Dudenpark trekken? 

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