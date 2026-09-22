Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 7 reacties
Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend
Foto: Walfoot
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RFC Luik krijgt een stevige financiële duw in de rug voor zijn ambitieuze toekomstplannen. Het Waals Gewest heeft volgens Sudinfo een subsidie van acht miljoen euro toegekend voor het project Wallonia Sport Park in Rocourt. Daarmee komt niet alleen de bouw van een nieuwe thuisbasis voor de club een stap dichterbij, maar ook de bredere ambitie om RFC Luik opnieuw naar het hoogste niveau van het Belgische voetbal te brengen.

"We werken niet alleen aan een stadionproject, maar aan een volledig ecosysteem. Daarvoor proberen we een publiek-private samenwerking op te zetten die elke Luikenaar ten goede kan komen, in de sociologische betekenis van het woord."

Met die woorden schetste Jean-Paul Lacomble, boegbeeld van RFC Luik, midden augustus de ambities van de Sang & Marine tijdens de persconferentie voor de start van het seizoen. De club wil in Rocourt niet enkel op sportief vlak groeien: ook naast het veld moet RFC Luik stappen zetten om de droom van een terugkeer naar de Jupiler Pro League ooit waar te maken.

Die plannen krijgen nu een stevige financiële duw in de rug. Volgens Sudinfo heeft het Waalse Gewest een subsidie van acht miljoen euro toegekend voor het project Wallonia Sport Park.

Acht miljoen euro voor Wallonia Sport Park in Rocourt

De goedkeuring betekent dat RFC Luik verder kan met de ontwikkeling van de gronden van de Stad Luik, vlak naast het huidige stadion aan de Rue de la Tonne. De intercommunale Ecetia, die het dossier begeleidt, moet nu aan Waals minister van Sportinfrastructuur Jacqueline Galant toelichten hoe de administratieve en financiële constructie van het project er precies zal uitzien.

Wallonia Sport Park moet uitgroeien tot een sportsite rond voetbal en rugby in Rocourt. Naast de nieuwe thuishaven van RFC Luik voorziet het plan ook infrastructuur die voldoet aan de normen voor internationale rugbywedstrijden.

Nieuw stadion van 8.000 plaatsen voor RFC Luik

Het project gaat duidelijk verder dan de bouw van een nieuw voetbalstadion. Samen met de Universiteit van Luik en het CHU wil de club een breder sportief en medisch centrum ontwikkelen. Daarbij horen onder meer een revalidatiekliniek voor sporters en een laboratorium voor bewegingsanalyse.

RFC Luik zou in het kader van het dossier een stadion met een capaciteit van 8.000 toeschouwers krijgen, waaronder 5.000 zitplaatsen. Ook kantoren, horecazaken en andere aanvullende voorzieningen maken deel uit van de plannen. Die ruimtes kunnen mogelijk ook ingezet worden in samenwerking met het festival Les Ardentes.

Voor de ambitieuze Luikenaars is de Waalse subsidie dan ook veel meer dan een financiële steunmaatregel. Het is een eerste concrete stap richting een modern sportcomplex én een club die opnieuw hogerop wil.

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