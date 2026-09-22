Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

De Rode Duivels zijn met een nieuwe sportieve staf aan een nieuw Belgisch voetbalhoofdstuk beginnen schrijven. Maar ook de stoelendans in de bestuurskamer in Tubeke is stilaan afgerond.

Mark van Bommel blies deze week voor een eerste keer verzamelen in Tubeke. De nieuwe bondscoach moest niet alleen zichzelf voorstellen aan de Rode Duivels. In zijn zog kwam een nieuwe sportieve staf mee.

Met Boudewijn Zenden en Reinier Robbemond vervoegen er twee Nederlanders de sportieve staf van van Bommel. Ook Maarten Martens en Brian Vandenbussche zijn in principe nieuwe gezichten.

Maar ook in de bestuurskamer was het de voorbije weken aan het rommelen. Peter Willems werd vorige week ontslagen als CEO van de Belgische voetbalbond na een dispuut met Pascale Van Damme.

De KBVB hoopt deze week - en bij voorkeur voor de afreis naar Rome komende donderdag - met witte rook te komen wat betreft de opvolger. Al kunnen we eigenlijk stellen dat dat een formaliteit is.

Het is wachten op bevestiging, maar de stoelendans bij de KVBV is beslecht

Vincent Mannaert gaat Willems opvolgen als CEO. Mannaer was al aan de slag als sportief directeur van de Belgische voetbalbond en heeft bakken ervaring als voormalig CEO van Club Brugge.





Mannaert is de bovendien enige kandidaat én draagt de voorkeur weg van de quasi volledige Raad van Bestuur. Er is dus géén twijfel meer. Al wordt het wel een huzarenstukje om de bevestiging van alle partijen ook voor donderdag rond te krijgen.

Meteen promotie voor Simon Mignolet, ook Pierre Locht krijgt belangrijke rol

Simon Mignolet krijgt na enkele weken al meteen promotie in zijn nieuwe functie en gaat aan de slag als sportief directeur. Pierre Locht gaat het triumviraat vervolledigen als operationeel directeur.

We vergeten bijna dat het enkele héél interessante weken worden op het veld voor de Rode Duivels. Mark van Bommel debuteert komende vrijdag als bondscoach van België in en tegen Italië. Er staat eveneens een wedstrijd tegen Turkije én twee confrontaties met Frankrijk op het programma.