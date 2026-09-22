Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard
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KRC Genk, Antwerp en Standard zijn na zeven speeldagen nog altijd zoekende. Volgens Hein Vanhaezebrouck liggen de problemen bij de drie clubs anders, maar is de conclusie voorlopig dezelfde: geen van hen overtuigt voldoende om echt aansluiting te vinden bij de ploegen bovenin.

Voor Genk wijst Vanhaezebrouck vooral op het enorme verschil tussen thuis- en uitwedstrijden. Op Club Brugge verliezen kan volgens hem gebeuren, maar punten verspelen na een voorsprong tegen Zulte Waregem en Antwerp ligt moeilijker. Tegelijk nuanceert hij dat Genk als enige al drie topwedstrijden achter de rug heeft.

Genk moet nu reeks neerzetten

Bij Het Nieuwsblad maakt Vanhaezebrouck duidelijk dat er voor Genk weinig ruimte meer is voor fouten. “Als Genk nog wil meedoen voor Europees, moet het nu 9 op 9 pakken tegen Kortrijk, Standard en KV Mechelen om op te kunnen schuiven.”

Voor Antwerp is hij nog een pak pessimistischer. De Great Old incasseerde al vijftien doelpunten en volgens de onderliggende data had dat aantal zelfs rond twintig kunnen liggen.

Vanhaezebrouck ziet te weinig zekerheid in de defensie. Hij noemt onder meer Van Helden, Tsunashima en de backs als spelers die momenteel onvoldoende stabiliteit brengen. “Antwerp geeft zoveel kansen weg dat ik niet kan vermoeden dat het zal opschuiven.”

Ook Standard blijft volgens hem hangen

Meer nog: hij waarschuwt dat Antwerp zelfs verder kan wegzakken als er snel niets verandert. “Integendeel, als Antwerp niet oppast, zakt het nog verder weg.”

Ook Standard ziet Vanhaezebrouck voorlopig niet echt doorbreken. Het voetbal is volgens hem beter en aantrekkelijker geworden, maar daar staat te weinig rendement tegenover. “Ik mis punch en efficiëntie, ook al is het voetbal beter en leuk”, klinkt het. Daarmee raakt hij meteen aan een stokpaardje. “Maar je weet wat ik vind van leuk in voetbal. Daar ben je niets mee.”

Voor Genk is er volgens hem nog een duidelijke route omhoog via een sterke reeks. Bij Antwerp en Standard is zijn oordeel op dit moment een stuk somberder.

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