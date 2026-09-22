Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

Kevin De Bruyne begint met een opvallend frisse rol aan de eerste interlandperiode onder Mark van Bommel. De middenvelder voelt zich fysiek goed, maar beseft tegelijk dat zijn plaats binnen de Rode Duivels stilaan verandert. Met vier wedstrijden in elf dagen tegen Italië, Frankrijk, Turkije en opnieuw Frankrijk wordt het bovendien meteen een loodzware periode.

De Bruyne begon begin augustus opnieuw te trainen en heeft de voorbije weken zijn ritme opgebouwd. Bij Napoli werd hij aanvankelijk nog voorzichtig gebracht, maar intussen speelde hij al drie volledige wedstrijden zonder problemen. “Persoonlijk voel ik me goed”, klinkt het. Daardoor kan hij zonder fysieke twijfels aansluiten bij de nationale ploeg.

De Bruyne wil verantwoordelijkheid doorgeven

Toch gaat het bij deze nieuwe start niet alleen over minuten maken. Van Bommel trok eerder naar Napels om met De Bruyne over zijn toekomst bij de Rode Duivels te praten. Daarbij vroeg de bondscoach vooral hoe de middenvelder zelf naar zijn rol keek na het WK.

De Bruyne twijfelde niet aan zijn engagement. Ook gesprekken met ploegmaats gaven hem opnieuw energie. Verschillende spelers maakten duidelijk dat ze hem graag bij de groep wilden houden.

“Ik ben hier om de ploeg te helpen”, zegt De Bruyne. Tegelijk ziet hij dat andere spelers stilaan meer verantwoordelijkheid moeten opnemen. “Mijn rol kan wat veranderen. Andere jongens moeten de ploeg meer in handen nemen. Ik ben er om hen daarbij te helpen.”

Dat betekent niet dat hij zichzelf enkel nog als mentor beschouwt. De Bruyne benadrukt dat hij nog altijd wil voetballen en op het veld belangrijk wil zijn. Alleen wordt het begeleiden van de jongere generatie steeds nadrukkelijker een deel van zijn taak.





Vier interlands vragen om rotatie

De vraag is dan ook hoeveel minuten De Bruyne tijdens deze interlandbreak zal maken. Daar maakt hij zelf geen groot punt van. Volgens hem is het programma simpelweg te zwaar om iedereen telkens negentig minuten te laten spelen.

“Vier wedstrijden in elf dagen is heel veel. Ik denk dat bijna niemand alle vier volledig zal spelen”, legt hij uit. Ook voor zichzelf verwacht hij dus afwisseling.

De Bruyne lijkt daar vrede mee te hebben. Hij voelt dat hij nog altijd het verschil kan maken, maar wil tegelijk ruimte laten voor de volgende generatie. Met veel jonge spelers en nieuwe energie in de groep ziet hij vooral mogelijkheden. “Ik denk dat het heel leuk kan worden.”