Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

Lommel SK kan de komende interlandbreak bijzonder goed gebruiken. De promovendus zit met een stevige blessurelast, vooral achteraan, en kwam afgelopen weekend niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen KV Mechelen. Na zeven speeldagen staat Lommel twaalfde met acht punten.

Voor coach Lee Johnson komt de pauze dan ook op het ideale moment. Eerst wacht nog een bekerwedstrijd, maar daarna hoopt hij eindelijk enkele belangrijke spelers opnieuw te kunnen verwelkomen. “Ik denk niet dat ik ooit zo hard naar een interlandbreak heb uitgekeken als naar deze”, gaf hij na de wedstrijd tegen Mechelen toe tegenover ons.

Hoop op meerdere terugkeerders

De Engelsman kijkt vooral uit naar Jesper Tolinsson en Sverre Nypan. Beide spelers behoren volgens Johnson tot de belangrijkste namen die tijdens de onderbreking opnieuw kunnen aansluiten. “Als we na die periode twee of drie spelers terug hebben en zij voor de volgende competitiewedstrijd al een paar weken hebben kunnen trainen, dan staan we er veel sterker voor.”

Niet alleen de basisploeg zou daar beter van worden. Ook de bank van Lommel is momenteel erg jong en beperkt door alle afwezigen. Extra opties zouden Johnson opnieuw meer mogelijkheden geven om tijdens wedstrijden tactisch bij te sturen.

Henry Oware behoort eveneens tot de spelers die mogelijk dichter bij een terugkeer komen, al vreest de trainer dat de volgende competitiewedstrijd voor hem nog iets te vroeg kan komen.

Ook Seuntjens kan belangrijk worden

Voor Ralph Seuntjens lijkt een volledige terugkeer nog wat verder weg. Toch zou zelfs een korte invalbeurt al welkom zijn. Johnson benadrukt dat de ervaren aanvaller een ander profiel toevoegt en Lommel daardoor tijdens een wedstrijd van aanpak kan laten veranderen.



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“Zelfs als Ralph twintig minuten kan spelen, is dat voor ons heel belangrijk”, klinkt het. De overige geblesseerden lijken nog langer buiten strijd.

Voor Johnson is elke terugkeer daarom meegenomen. Eén extra speler zou al verschil maken, twee zouden de kern stevig versterken en drie terugkeerders zouden volgens hem een enorme boost betekenen. De interlandbreak wordt zo vooral een periode van herstellen, opbouwen en hopen dat de ziekenboeg eindelijk wat leegloopt.