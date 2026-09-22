Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
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Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”
Foto: © photonews
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Een nieuw tijdperk is begonnen bij de Rode Duivels. Na het afscheid van Rudi Garcia stond Mark van Bommel maandag voor het eerst op het trainingsveld met zijn spelersgroep. Vincent Mannaert heette de Nederlander en zijn staf officieel welkom in Tubeke, waarna Van Bommel meteen zijn ambities duidelijk maakte. De nieuwe bondscoach wil niet zomaar een nieuwe start maken, maar gelooft dat België met de huidige generatie voor de prijzen kan gaan.

De eerste interlandperiode van het seizoen luidt een nieuw hoofdstuk in bij de Rode Duivels. Na het tijdperk-Rudi Garcia is het nu aan Mark van Bommel. De Nederlander werd maandag in Tubeke officieel voorgesteld aan zijn spelersgroep door Vincent Mannaert, sportief directeur van de Belgische voetbalbond.

Nieuwe start onder Mark van Bommel

Mannaert sprak de selectie toe en benadrukte dat de staf en spelersgroep aan een nieuwe cyclus beginnen. Daarbij blijven heel wat vertrouwde gezichten aan boord, maar werden ook nieuwe medewerkers toegevoegd aan de omkadering van Van Bommel.

"Vandaag begint een nieuw verhaal. Met veel bekende gezichten, maar ook enkele nieuwe gezichten", vertelde Mannaert. "We starten met de Nations League, en dat is niet de eenvoudigste kalender die we al hebben gehad."

De voormalige sterke man van Club Brugge haalde recent drie extra mensen binnen om de technische staf van de nieuwe bondscoach te versterken. Ondanks het stevige programma wil de bond ambitie uitstralen.

"Met het talent dat we ter beschikking hebben, kunnen we de lat op elk vlak hoog leggen. Daarom geef ik met veel plezier het woord aan onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel."

Van Bommel gelooft in prijzen met de Rode Duivels

In zijn eerste toespraak voor de Rode Duivels liet Van Bommel meteen verstaan dat hij niet naar België is gekomen om louter een overgangsfiguur te zijn. De ex-trainer van Antwerp ziet voldoende kwaliteit in de kern om opnieuw mee te dingen naar een grote prijs.

"Ik denk dat jullie op het WK, met wat meer geluk, verder hadden moeten geraken", aldus Van Bommel. "Als jullie die keer dat beetje extra geluk wel hebben, kunnen jullie het zelfs winnen."

De Nederlandse coach wil die ingesteldheid doortrekken naar de komende campagnes in de Nations League en op het EK. Daarbij wil hij zijn ideeën helder overbrengen, zonder zich volgens eigen zeggen als een leraar op te stellen.

"Ik wil niet de professor uithangen, maar ik wil dat we met een duidelijk idee voetballen. Daar horen ook gesprekken bij, individueel en per linie. We moeten weten wat we moeten doen."

Na zijn toespraak trok de selectie naar het trainingsveld voor de eerste sessie onder Van Bommel. Leandro Trossard was de enige afwezige: de winger moest door een blessure forfait geven.

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