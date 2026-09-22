OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel
Foto: © photonews
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Axel Witsel stond zondag opnieuw in de basis bij OGC Nice, maar droeg dit keer ook de aanvoerdersband. Dat bleek meteen een goed voorteken, want Nice boekte tegen Lille zijn eerste overwinning van het seizoen met 2-1. De voormalige Rode Duivel speelde de volledige wedstrijd.

Trainer Olivier Pantaloni vertelde na afloop dat Jonathan Clauss zelf had beslist om zijn rol als kapitein neer te leggen. “Het was niet mijn beslissing om van aanvoerder te veranderen. Jonathan is zelf naar me toe gekomen om daarover te praten. Hij heeft veel moed en eerlijkheid getoond door te zeggen dat hij zichzelf eigenlijk niet echt als een natuurlijke leider ziet.”

Pantaloni waardeerde die houding. “We hebben het daarna aan de groep meegedeeld. Jonathan heeft zelf aan de spelers uitgelegd waarom hij de band wilde afstaan. Iedereen heeft veel respect gehad voor de manier waarop hij dat heeft aangepakt.”

Waarom viel de keuze op Witsel?

De staf nam vervolgens de tijd om een nieuwe aanvoerder aan te duiden. “We hebben alle profielen bekeken en wilden geen verkeerde keuze maken”, aldus Pantaloni.

“Axel is pas dit seizoen gekomen, maar hij is natuurlijk een zeer ervaren speler met een enorme carrière achter de rug. Daardoor was hij zeker een logische kandidaat. Toch wilden we eerst goed nadenken voor we een beslissing namen.”

Witsel meteen belangrijk bij Nice

Witsel kwam dit seizoen al vier keer in actie voor OGC Nice. Hij trok afgelopen zomer transfervrij naar Frankrijk na zijn periode bij Girona in Spanje.

Nice staat momenteel veertiende in de Ligue 1. Na vijf speeldagen telt de club één overwinning, twee gelijke spelen en twee nederlagen.

Vorig seizoen eindigde Nice teleurstellend als zestiende. De club wil nu opnieuw bouwen aan een sterker geheel en het vertrouwen herstellen. Witsel krijgt daarin duidelijk een belangrijke rol, zeker nu hij ook tot aanvoerder is benoemd.

De interlandbreak komt voor hem overigens gelegen. De Luikenaar zette onlangs een punt achter zijn carrière bij de Rode Duivels en kan daardoor wat extra rust nemen. Nice hervat de competitie op 11 oktober tegen Strasbourg.

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