Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft tegen Zulte Waregem eindelijk een wedstrijd gespeeld die dichter aanleunt bij wat de achterban verwacht. Paars-wit won overtuigend met 3-0 en staat na zeven speeldagen vijfde met dertien punten. De achterstand op leiders Union en KAA Gent bedraagt zes punten.

Vooral de manier waarop Anderlecht speelde, maakte indruk. Er zat meer snelheid in de combinaties, de pressing was agressiever en na balverlies werd er snel gereageerd. Dat leverde niet alleen controle op, maar ook een pak meer kansen dan in enkele eerdere wedstrijden.

Peter Vandenbempt zag bij Sporza zelfs “de beste wedstrijd van het seizoen” van Anderlecht. “Veel beter en aantrekkelijker dan die 1-0 tegen Kortrijk”, klonk het. Hij wees op “veel drive en snelheid in de acties, combinaties, snelle hoge balrecuperatie en vloeiend voetbal”.

Intensiteit springt eruit

Ook fysiek maakte Anderlecht het verschil. Volgens Vandenbempt liep de ploeg ruim vijf kilometer meer dan Zulte Waregem en noteerde ze meer dan twintig extra sprints. “Een opvallend groot verschil”, vond hij. “Er wordt collectief echt gewerkt.”

Daarnaast waren er verschillende spelers die zich individueel lieten zien. Bentayeb maakte indruk met zijn beweeglijkheid en rendement. “Dat is toch een genereuze en beweeglijke spits die scoort en assists geeft”, stelde Vandenbempt.

Ook Koutsoupias en Kana lijken steeds beter op elkaar ingespeeld. Ambros haalde na enkele mindere wedstrijden opnieuw een hoger niveau, terwijl Winkler eindelijk flitsen liet zien van de klasse die hem wordt toegedicht. Achterin kreeg ook Petrot lof voor zijn prestatie.

Bevestiging wordt nu cruciaal

Ondanks die sterke avond blijft er volgens Vandenbempt nog afstand tot de absolute top. “Ik denk nog altijd dat er een vrij grote kloof is met Union en Club Brugge.”

Toch ziet hij perspectief als Anderlecht dit niveau kan vasthouden. “Als het dit kan bevestigen, is Anderlecht toch wel zeker zo goed als de rest achter die twee.” Na een wisselvallige start lijkt paars-wit zo opnieuw wat momentum te hebben. De volgende stap is duidelijk: bewijzen dat deze 3-0 geen uitschieter was.

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