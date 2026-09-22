RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen
Foto: © photonews
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Romelu Lukake verruilde SSC Napoli deze zomer voor Fenerbahçe SK. De Rode Duivel was héél snel overtuigd van het project van de Turkse topclub. En de Belgische voetbalbond hielp een handje mee om de Turken te overtuigen.

Fenerbahçe SK wedde op drie paarden. Vangelis Pavlidis, Alexander Sorloth en Romelu Lukaku waren de drie kandidaten om Kari Kanaryalar van doelpunten te voorzien. 

Hét grote verschil was het prijskaartje. SL Benfica vroeg vijftig miljoen euro voor Pavlidis. De 27-jarige Griek was lange tijd dé eerste keuze van Fenerbahçe, maar de kloof bleef op clubniveau te diep.

Lukaku Romelu

Ook Sorloth bleek een dure vogel. Atlético Madrid wou wél meewerken aan een transfer, maar minder dan twintig miljoen euro zou de 30-jarige Noor niet gekost hebben. Dan is Lukaku met een transfersom van zes miljoen euro een koopje.

Al waren er twijfels bij de fysieke paraatheid van Lukaku. Ook Fenerbahçe had gezien dat Big Rom vorig seizoen zo goed als niet gespeeld had én dat Lukaku tijdens het WK niet klaar was om in de basiself van de Rode Duivels te starten. 

Al was het wél de Belgische voetbalbond die het beslissende duwtje in de spreekwoordelijke rug heeft gegeven. Het Laatste Nieuws weet dat de KBVB de fysieke data van Big Rom op het afgelopen WK heeft gedeeld met Fenerbahçe. 

Géén enkele reden tot ongerustheid

Die data bewezen dat er geen enkele reden tot ongerustheid was. Meer zelfs: Big Rom benaderde over De Grote Plas zelfs zijn topsnelheid van 37 kilometer per uur. Enkel matchritme was er (nog) niet.

De aanpak van de Belgische voetbalbond kadert in de nieuwe manier van werken onder Vincent Mannaert. Er wordt meer dan ooit ingezet op goede contacten met de clubs van de Rode Duivels. En op die manier ook met de spelers zelf.

Lukaku Romelu
© photonews

Wees maar zeker dat Lukaku zich ook - dat heeft hij overigens altijd gedaan - tijdens de komende interlands met België dubbel en dik zal plooien. En wees maar zeker dat Fenerbahçe eveneens welwillender zal zijn samen te werken met de KBVB.

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