Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

De rode kaart van Bahmed Deuff in de wedstrijd tussen Antwerp en Union blijft voor discussie zorgen. Scheidsrechterbaas Jonathan Lardot kwam in zijn wekelijkse terugblik bij DAZN terug op de veelbesproken fase en gaf daarbij een opvallende uitleg.

Volgens Lardot was de situatie niet eenduidig, erkent hij dat Deuff eerst aan het shirt werd getrokken, maar vindt hij de tweede gele kaart toch verdedigbaar. Een uitleg die weinig duidelijkheid brengt over de fase die bij Antwerp voor veel frustratie zorgde.

“Het is geen situatie die zwart-wit is”

Antwerp verloor zondag met 0-2 van Union, maar vooral de rode kaart van Deuff bleef achteraf nazinderen. De middenvelder kreeg in amper twee minuten tijd twee gele kaarten. Bij zijn tweede overtreding kwam hij met een gestrekt been in duel met de Union-speler, waarna scheidsrechter Jan Boterberg hem opnieuw geel gaf.

Coach Marvin Compper was na afloop furieus. “Voor mij is het een grap”, stelde hij over de tweede gele kaart. Volgens de Duitser was de beslissing te streng en werd Antwerp daarmee een belangrijke kans ontnomen om terug te keren in de wedstrijd.

Lardot kiest nu voor een veel genuanceerdere uitleg. “Het is geen situatie die zwart-wit is. Ik kan niet zeggen of het een fout is of niet”, aldus de scheidsrechtersbaas.

Daarmee erkent hij dat er meer aan de hand was dan alleen de tackle van Deuff. Voorafgaand aan het duel werd de Antwerp-speler immers aan zijn shirt getrokken. Volgens Lardot had dat wel degelijk invloed op wat er daarna gebeurde.



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“Het trekken aan het shirt heeft een duidelijke impact op de actie van de speler. Maar als je in real time ziet dat hij het duel aangaat met een gestrekt been en de tegenstander raakt, kan je niet zeggen dat de gele kaart onverdiend is.”

Dat is meteen het opvallende aan de uitleg: Lardot erkent dat Deuff door een eerdere actie uit balans wordt gebracht, maar vindt tegelijkertijd dat de daaropvolgende overtreding voldoende zwaar was om geel te rechtvaardigen. Omdat het om een tweede gele kaart ging, volgde automatisch rood.

“We moeten stoppen met altijd te willen laten spelen”

De VAR greep niet in en volgens Lardot is daar een duidelijke reden voor. Een VAR kan niet tussenkomen bij een gewone gele kaart en dus evenmin bij een tweede gele kaart, tenzij er sprake zou zijn van een rechtstreekse rode kaart. Volgens Lardot was daar onvoldoende grond voor.

“Ik hou ervan om het spel te laten doorgaan, maar dat mag niet ten koste gaan van de controle over de wedstrijd”, legt hij uit.

Daarmee maakt Lardot van de fase ook een bredere analyse van het optreden van de arbitrage. Volgens hem had Boterberg eerder in de wedstrijd strenger moeten optreden om te vermijden dat de spanning opliep.

“Wanneer je merkt dat bepaalde reacties beïnvloed worden door het management van de scheidsrechter of door de houding van bepaalde spelers en je voelt dat de spanning stijgt, moet je kordater optreden.”

Lardot vindt dat scheidsrechters soms te veel bezig zijn met het voordeel van het spel en daardoor vergeten om de wedstrijd onder controle te houden.

“We moeten stoppen met altijd te willen laten spelen. We moeten de temperatuur laten zakken en fluiten om de kerk weer in het midden te krijgen. Ik ben akkoord met de gele kaart omdat hij met een gestrekt been komt. Maar als we preciezer waren geweest in het detecteren van de eerste overtredingen, hadden we dit soort situaties misschien kunnen vermijden.”