Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
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Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer
Foto: © photonews
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Senne Lammens krijgt tijdens de Nations League een unieke kans bij de Rode Duivels, maar tegelijk ook een bijzonder ondankbare opdracht. Door het tijdelijke afhaken van Thibaut Courtois is de doelman van Manchester United momenteel de nummer één van België. Alleen weet Lammens dat die situatie niet noodzakelijk blijvend is.

Courtois heeft zijn interlandcarrière niet beëindigd, maar een pauze ingelast en mikt op een terugkeer richting de EK-kwalificatiecampagne.

Dat maakt Lammens' opdracht toch ingewikkelder. Hij moet zich tijdens de Nations League bewijzen in een positie waarvan hij weet dat het icoon van het Belgische voetbal opnieuw voor de deur staat. Courtois heeft 115 interlands achter zijn naam en jarenlang de standaard bepaald bij de nationale ploeg. Elke redding van Lammens zal daardoor niet alleen op zichzelf worden beoordeeld. Elke interventie, elke hoge bal, elke inspeelpass en elke fout zal onvermijdelijk naast de lat van Courtois worden gelegd.

Lammens krijgt de nummer één, maar niet de zekerheid

Precies daarin schuilt het moeilijke van deze situatie. Lammens hoeft Courtois momenteel niet uit het doel te verdringen, want de Real Madrid-doelman heeft zelf beslist om de Nations League over te slaan. Maar hij krijgt wel de opdracht om gedurende die campagne te tonen dat België ook zonder zijn vaste nummer één verder kan.

Courtois heeft bovendien zelf aangegeven dat zijn terugkeer geen automatische basisplaats garandeert. Mark van Bommel heeft hem meegedeeld dat hij bij een terugkeer zal moeten vechten voor zijn plaats.

Dat klinkt als een opening voor Lammens, maar het legt tegelijk extra druk op zijn prestaties. Hij moet niet alleen goed genoeg zijn om België door een belangrijke Nations League-campagne te loodsen. Hij moet dat doen terwijl zijn voorganger nog altijd in de coulissen staat te wachten.

Steun van Manchester City-icoon

Daarom is de timing voor Lammens zowel een kans als een test. Bij Manchester United wordt hij ondertussen zelf steeds nadrukkelijker beoordeeld. Tegen Fulham maakte hij een ongelukkige fout bij de openingstreffer, maar verrichtte hij daarnaast zes reddingen en werd hij door de supporters zelfs verkozen tot Player of the Match.

Joe Hart nam het na afloop voor hem op en wees erop hoe snel de opeenvolgende situaties zich ontwikkelden. "Doelmannenwerk is soms geen kunstwerk. Het gaat niet om perfectie", analyseerde Hart bij BBC Sport. Volgens hem zat Lammens door de opeenvolging van gebeurtenissen in een ongemakkelijke positie. Vervolgens kwam er nog een tweede twijfel bij: mocht hij de bal met zijn handen nemen of niet?

Dat mocht, omdat de bal van een tegenstander kwam en er dus geen sprake was van een verboden terugspeelbal. Maar Hart benadrukte precies hoe weinig tijd Lammens had om dat te verwerken.

"Hij denkt: is dit een terugspeelbal? Mag ik mijn handen gebruiken? Of moet ik trappen? Hij besluit geen risico te nemen, zijn voet blijft steken en het loopt verkeerd af. En dat gebeurt allemaal in real time. Wie zou er dan nog doelman willen zijn?"

De vergelijking met Courtois begint nu al

Bij de Rode Duivels zal de context echter anders zijn. Daar zal de herinnering aan Courtois voortdurend aanwezig zijn. Lammens moet niet alleen bewijzen dat hij een goede doelman is, maar dat hij op het hoogste internationale niveau een betrouwbare nummer één kan zijn.

En dat is wel de grootste uitdaging: hij krijgt  de kans om zijn eigen verhaal bij de Rode Duivels te schrijven, maar doet dat voorlopig onder de schaduw van iemand die nog niet definitief van het toneel is verdwenen. Zolang Courtois zijn terugkeer openhoudt, zal elke prestatie van Lammens onderdeel worden van dezelfde vraag: heeft België straks opnieuw een keuzeprobleem tussen zijn icoon en zijn mogelijke opvolger?

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